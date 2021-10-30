Завершение работ ожидается в 2025 году.

Одесский художественный музей будет отреставрирован по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В этом году был разработан проект ремонтно-реставрационных работ здания музея. Завершение работ ожидается в 2025 году.

Во время рабочего визита в Одесскую область Владимир Зеленский ознакомился с проектом реставрации, посетив музей. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Проект, в частности, предусматривает ремонт перекрытия, реставрацию стен, пола и потолка, звуко- и теплоизоляцию, ремонт всех фасадов и обновление освещения, обустройство инклюзивных санузлов и лифта, тому подобное.

"Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание", – сказал Зеленский.

Музей расположен в здании бывшего Дворца Потоцких, которое построено в 1810-1820 годах и является памятником культурного наследия национального значения. Он также имеет фондовые помещения и грот, административные помещения, реставрационную мастерскую, специально оборудованный класс для детских занятий и галерею "Желтые великаны".

Собрание музея содержит коллекции и произведения искусства общенационального значения. Количество музейных предметов в 2020 году составило более 9,7 тыс., а в этом году поступило еще 403 работы.

Количество посетителей музея ежегодно увеличивается. В прошлом году в нем побывало около 30 тыс. человек, за восемь месяцев этого года – более 22,3 тыс.

Владимир Зеленский осмотрел в музее экспозиции работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, работы художников ХХ века и произведения современного искусства, также выставку работ Александра Ройтбурда, который был директором этого музея в 2018-2021 годах. После его смерти глава государства своим указом предоставил музею статус национального.

"Благодаря энергии и таланту Александра Ройтбурда, который оставил здесь частичку своей души, музей приобрел совсем другое значение не только для Одессы, но и для всей Украины. Это место становится своеобразным магнитом для ценителей искусства со всего мира", — отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее дал старт программе "Большая реставрация", в рамках которой за три последующих года в Украине будет отреставрировано 150 музеев, театров, замков и других объектов культурно-исторического наследия.

Автор: Иван Бойко