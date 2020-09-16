Киевлянам настойчиво советуют отдыхать на пляжах без купания, поскольку спасатели завершили сезонную работу.

С 15 сентября в Киеве завершился купальный сезон.

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Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации спасатели Kyiv Lifeguard Service завершили сезонную работу на муниципальных пляжах до следующего года.

В связи с этим киевлянам и гостям города рекомендуется посещать официальные пляжи только как зоны отдыха.

Купальный сезон в Киеве: интересная статистика

По данным городских властей, за летний сезон лайфгарды КП «Плесо» на водных объектах Киева спасли 84 человека. Чаще всего чрезвычайные ситуации возникали на фоне употребления алкогольных напитков и купания в не предназначенных для этого местах. Средний возраст спасенных - 27 лет.

«Всего в Kyiv Lifeguard Service КП «Плесо» в сезон работают 100 спасателей, из которых ежедневно 50 лайфгардов выходят на 24 спасательные поста. Они имеют современное специализированное оборудование: 2 гидроцикла, 10 моторных лодок, тюбы нового поколения, серфы, дефибрилляторы», - сообщили в КГГА.

Справка УНИАН. В Киеве городские пляжи официально открыли для купания в середине июня.

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Автор: Инна Андалицкая