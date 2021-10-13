От одного только взгляда на жилой комплекс La Muralla Roja мурашки побегут у всех, кто смотрел кровавый южнокорейский сериал.

Любители путешествий обнаружили в Испании дом, который выглядит довольно устрашающе из-за ассоциаций с нашумевшим в этом году южнокорейским сериалом "Игра в кальмара".

Об этом сообщает The New York Post.

Жилой комплекс La Muralla Roja расположен в городе Кальпе в автономном сообществе Валенсия на юго-востоке страны.

Внимание пользователей этот объект привлек благодаря своему дизайну в духе постмодерна: цветам фасада (оттенкам красного и синего) и множеству лестниц, из-за которых он напоминает лабиринт.

Стоит отметить, что комплекс, название которого переводится с испанского как "Красная стена", был построен задолго до сериала - еще в 1973 году.

Читайте также"Игра в кальмара": почему весь мир одержим кровавым южнокорейским сериалом (обзор)Но ранее он был известен именно благодаря своим ярким цветам, которые архитектор Рикардо Бофилл выбрал не спроста - различные оттенки красного на фасаде по его задумке должны были контрастировать с окружающим ландшафтом, а голубой, индиго и фиолетовый, в который выкрашены террасы и лестницы, - сливаться с небом.

Комплекс состоит из 50 соединенных между собой трехэтажных домов с отдельными апартаментами - окна многих из них выходят на Балеарское море. Цена за ночь тут варьируются от 110 до 270 долларов. За эти деньги постояльцам также предлагают доступ к бассейну и террасе на крыше.

Напомним, что этим летом Испания открылась для туристов из Украины. Для въезда достаточно иметь сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда, отрицательный результат экспресс-теста за 48 часов до въезда или справку о выздоровлении.

Автор: Станислав Кожемякин