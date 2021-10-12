За 10 дней после премьеры корейский сериал занял первое место по просмотрам в 90 странах.

"Ты что, не смотрел?" - фраза, которую сейчас можно услышать чаще, чем приветствие. "Squid Game" - история о людях, которые соревнуются друг с другом ради приза. И всё бы ничего, если бы не одно "но" - игра идет не на жизнь, а на смерть.

На данный момент сериал уверенно занимает первое место в общемировом рейтинге на Netflix, его уже посмотрели несколько миллионов человек по всему миру, а заголовки пестрят отзывами о новинке в мире кино.

Ранее мы составляли обзор на "Игру в кальмара", а сегодня разберемся, почему же корейский сериал так быстро покорил сердца и разум многих зрителей.

"Игра в кальмара" - сюжет и название

Основная сюжетная линия сериала построена на жизни главного героя, которого зовут Сон Ки Хун. Он работает шофером, живет с пожилой матерью и несет тяжкое бремя зависимости от азартных игр. В день рождения своей дочери он узнает, что ее мама вместе с новым мужем собираются уезжать из Кореи в США, забирая с собой малышку. И единственный вариант не разлучаться с ребенком для Сон Ки Хуна - это улучшить свое материальное положение.

Однажды Сон Ки Хун встречает человека, который предлагает ему сыграть в игру на деньги. Именно это знакомство становится для Сон Ки Хуна судьбоносным.

Название сериала "Игра в кальмара" - это отсылка к детской игре, о которой рассказывают в самом начале первой серии. В детстве Сон Ки Хун часто играл в нее с друзьями. Как окажется позже, такой факт из его биографии несколько раз спасет ему жизнь.

"Игра в кальмара" - актеры и роли

Основной состав - это корейские актеры, которых изменили практически до неузнаваемости. Если поискать в интернете их реальные фотографии, некоторых узнать будет очень сложно.

Читайте также"Игра в кальмара" на Netflix: как выглядят актеры в реальной жизни (фото)На протяжении всего сериала создатели аккуратно, лаконично, но очень точно раскрывают характер ключевых персонажей. Зрителю становится ясна логика тех или иных поступков. Подкупает и невозможность относиться к каждому из них категорично - даже главный злодей в какой-то момент вызывает сочувствие.

Необходимо отдать должное и актерам, и сценаристам - роли прописаны и раскрыты талантливо, к тому же, максимально адаптированы под реалии современной жизни в Корее. Мы, жители страны с совершенно другим государственным строем и традициями, полностью погружаемся в сюжет и понимаем каждого героя - лишних вопросов и недосказанностей не возникает.

Стоит ли смотреть сериал "Игра в кальмара" ?

На просторах сети часто встречается мнение, что корейская новинка - это плагиат "Голодных игр" и других подобных историй. На самом деле, всё не совсем так, и отличия есть. Как минимум, "Игра в кальмара" лишена откровенно подростковой любовной линии. Каждый из участников игры стал заложником не только своих поступков, но и непредвиденных обстоятельств. Люди оказались на грани отчаяния и буквально на волоске от смерти, именно поэтому единственным выходом для них стало участие в фатальном поединке.

Читайте такжеРежиссер "Игры в кальмара" объяснил концовку нашумевшего сериала"Игра в кальмара" - это, прежде всего, драма, а не триллер. Философские вопросы красной нитью тянутся сквозь всю сюжетную линию, отчего концовки некоторых серий заставляют расчувствоваться даже самого сдержанного человека. Проблематика человеческих взаимоотношений, добродетели, стойкость принципов и логика решений, от которых может зависеть человеческая жизнь - вот основные темы, которые поднимают создатели.

Естественно, каждый из нас отыщет в этой истории что-то свое. Одни по достоинству оценят визуал и экшн, у других получится скоротать осенний вечер, а третьи проверят - не лежат ли у них в шкафу золотистая маска или футболка с порядковым номером.

"Мы с тобой дали клятву всегда быть кганбу друг друга. А кганбу ты можешь доверить все. И шарики, и что угодно". (с)

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Автор: Кристина Кащавцева