В Австралии неподалеку от пляжа акула напала на серфера (видео)
10:28, 12 ноября 2018Новости туризма
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Мужчина смог спастись.
После нападения акулы пляж закрыли / Фото ikapa.ru
В Австралии неподалеку от пляжа акула напала на 20-летнего серфера. Раненому мужчине удалось спастись.
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Как сообщает ТСН, из-за зубастой хищницы 20-летний австралиец едва не потерял ногу. Несмотря на укусы, серферу все же удалось доплыть до берега, где ему оказали первую помощь спасатели. Затем пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
После нападения акулы пляж закрыли. Впрочем некоторые отчаянные запретом пренебрегли и продолжили ловить волны.
Напомним, 6 ноября, на популярном курорте в Австралии акула на глазах у десятков туристов атаковала мужчину, который позже скончался от полученных травм по дороге в больницу.
На австралийском пляже акула атаковала серфера
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