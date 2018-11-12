В Австралии неподалеку от пляжа акула напала на серфера (видео)

Мужчина смог спастись.

В Австралии неподалеку от пляжа акула напала на 20-летнего серфера. Раненому мужчине удалось спастись.

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Как сообщает ТСН, из-за зубастой хищницы 20-летний австралиец едва не потерял ногу. Несмотря на укусы, серферу все же удалось доплыть до берега, где ему оказали первую помощь спасатели. Затем пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

После нападения акулы пляж закрыли. Впрочем некоторые отчаянные запретом пренебрегли и продолжили ловить волны.

Напомним, 6 ноября, на популярном курорте в Австралии акула на глазах у десятков туристов атаковала мужчину, который позже скончался от полученных травм по дороге в больницу.