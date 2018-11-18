На австралийском пляже скат убил туриста

У австралийца остановилось сердце в результате удара в нижнюю часть живота.

Австралиец умер в результате нападения ската-хвостокола близ побережья австралийского штата Тасмания.

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У австралийца остановилось сердце в результате удара в нижнюю часть живота, передает Би-би-си со ссылкой на полицию штата. Трагедия произошла на пляже Лодердейл-Бич в австралийском островном штате Тасмания.

Скаты-хвостоколы не считаются опасными для человека животными и, по словам специалистов, никогда не нападают на людей первыми. Но это крупные рыбы, размер их тела часто превышает два метра, поэтому в общении с ними нужно соблюдать определенную осторожность.

Как и другие скаты, хвостоколы обитают на морском дне, прячась в камнях и в расселинах скал. Хвостокол может напасть, если почувствует угрозу и ему некуда будет скрыться. Часто скаты зарываются в песок на мелководье, и наступать на них не рекомендуется.

Скаты-хвостоколы представляют потенциальную опасность из-за ядовитого шипа, расположенного на хвосте.

Смертельные случаи очень редки. В 2006 году скат-хвостокол заколол популярного в Австралии натуралиста и ведущего телепрограмм о дикой природе Стива Ирвина.

Ирвин, который стал известным благодаря работе над сериалом "Охотник на крокодилов", получил смертельный удар ската-хвостокола в область сердца. Рыба напала на Стива Ирвина во время съемок, когда тот находился над ней.

Оператор плыл вслед за Стивом Ирвином и заснял нападение ската.

В 2016 году скат убил профессионального дайвера в океанариуме. 62-летний дайвер Филипп Чен в момент нападения ската руководил командой водолазов, которая забирала морских обитателей из закрывавшегося океанариума Сингапура.

Филипп Чен ухаживал за жителями океанариума с момента его открытия в 1991 году. После нападения ската Чена доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

В последние месяцы в Австралии сообщалось о нескольких нападениях акул, поэтому полиция штата Тасмания особо подчеркнула, что инцидент на пляже Лодердейл-Бич не имеет никакого отношения к акулам.