​В Дубае открываются общественные пляжи и музеи

Главные общественные пляжи Дубая начинают принимать отдыхающих. Также открываются музеи и другие достопримечательности эмирата.

Главные общественные пляжи Дубая – JBR, Al Mamzar, Jumeirah и Umm Suqeim – открываются для отдыхающих после карантина 29 мая, в пятницу.

Читайте такжеВ Дубае обнародованы новые правила работы ресторанов

Как сообщили в Дубайском муниципалитете, все посетители пляжей будут обязаны соблюдать меры профилактики коронавируса COVID-19. Кроме пляжей, сообщили в ведомстве, будут открыты главные городские парки и одна из главных достопримечательностей – Рамка Дубая.

Как сообщили в Дубайском муниципалитете, детям до 12 лет и пожилым людям старше 60 лет разрешено посещать открытые пляжи на территории эмирата.

Между тем, спасатели будут работать на пляжах только до 19:00. В муниципалитете также уточнили, что посетители должны носить маски на пляже, но их можно снимать при купании в море.

Что касается перчаток, на пляже они не нужны, но обязательны при посещении парков, крытых туристических объектов и центров развлечений, таких как Дубайская рамка и горнолыжный спуск Ski Dubai.

Кроме Дубая эмират Рас-Аль-Хайма также объявил об открытии общественных пляжей после завершения программы дезинфекции.

Кроме этого, поэтапное открытие музеев начнется в Дубае с 1 июня, сообщили в Управлении культуры и искусств эмирата. На первом этапе будут открыты музеи Al Shindagha Museum и Etihad Museum – они будут работать ежедневно, с 10:00 до 17:00.

В свою очередь, Музей монет и исторический квартал Al Fahidi Historical District будут принимать гостей с воскресенья по четверг, с 08:00 до 14:00. Музеи разрешено заполнять только наполовину. Дети младше 12 лет и пожилые люди старше 60 лет допускаться в помещения не будут, сообщает russianemirates.com.

В управлении призвали гостей пользоваться карточками Nol или кредитными картами при приобретении билетов и проходе в музей, чтобы избежать контакта с наличными деньгами или бумажными билетами.

На входе все посетители будут проходить процедуру измерения температуры тела. При выявлении симптомов COVID-19 гости будут помещены в изоляцию. В самих музеях сохраняется необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Все музеи и объекты исторического наследия были закрыты в Дубае в марте в качестве меры профилактики коронавируса.

Ранее также об открытии туристических достопримечательностей сообщил эмират Шарджа. Так гостей уже начали принимать такие площадки, как набережные Al Qasba, Al Majaz Waterfront, острова Al Noor Island и The Flag Island, проект Heart of Sharjah, археологический парк Mleiha, галереи Maraya Art Centre и 1971-Design Space. На посетителей распространяются все предписанные властями меры профилактики COVID-19.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.