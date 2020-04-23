Музеи ОАЭ открыли виртуальные экспозиции

Музеи Абу-Даби, Дубая и Шарджи приглашают посетителей на виртуальные выставки.

В дни всеобщего карантина учреждения культуры на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перенесли свои выставки в виртуальный формат.

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Так, Лувр Абу-Даби приглашает посетителей ознакомиться с экспонатами выставки «Фурусия: Рыцарское искусство между Востоком и Западом», где представлены предметы средневековой рыцарской культуры из исламского и христианского миров.

Экспозиция включает в себя более 130 артефактов, таких как средневековые доспехи, предметы, связанные с верховой ездой и сражениями, а также рукописи, украшенные цветными миниатюрами с изображением рыцарских сцен. В центре особого внимания – моральные ценности средневековых рыцарей. Соответственно, доблесть, вера, преданность и честь могут рассматриваться как основа культурной общности исламского Востока и христианского Запада, передает russianemirates.com.

С помощью очков виртуальной реальности можно прогуляться по залам музея. Кроме того, на сайт музея загружены обучающие материалы для детей: им предлагается самостоятельно изготовить артефакты и коллажи на тему средневекового рыцарства, в том числе шлемы воинов или игрушечных лошадей.

В секции «Искусство из дома» (Art From Home) доступно описание более 150 экспонатов из коллекции музея – от знаменитой статуи Будды до работ молодых эмиратских художников. В мобильном приложении музея есть экскурсии на семи языках мира, включая русский.

С инициативой создания виртуальной композиции выступил и дубайский центр искусств Jameel Arts Centre. На его сайте можно принять участие в онлайн-мероприятиях, таких как Slow Art Day, музыкальных фестивалях, насладиться перформансами и интерактивными проектами местных талантов.

Музей искусств Sharjah Art Museum приглашает гостей ознакомиться с виртуальной экспозицией, в которую вошли работы современных арабских художников. Для всех посетителей доступны бесплатные аудио-экскурсии.

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