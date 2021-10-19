Вчера, 18 октября, певице исполнилось 39 лет.

Опальная певица Лобода, которая последние несколько лет живет в Европе у моря, устроила масштабную вечеринку в честь своего дня рождения.

Известно, что Лобода доставила своих друзей в ОАЭ на частном арендованном самолете. Она пригласила в Дубай и украинского мультиартиста Дмитрия Монатика. На праздновании Монатик исполнил свои главные хиты, в том числе и "Вечериночку".

Также на пышном торжестве выступали диджеи и акробаты, которые выполнили невероятное сложные номера.

А в конце вечера на берегу друзья подожгли инсталляцию со словами "Я тебя люблю". Лобода не смогла сдержать свой восторг и призналась, что этот день рождения был лучшим в ее жизни.

Отметим, для праздничного вечера певица надела черные шорты и боди и прозрачное платье в сетку. А дополнила она такой "голый" образ массивными ботинками.

Напомним, ранее Светлана Лобода призналась, что уже давно живет в Европе. А ее старшая дочь осталась с бабушкой в Москве.

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Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен, которая с 2014 года активно гастролирует и живет в РФ. Заслуженная артистка Украины (2013).

13 августа 2021 года певица представила новый сингл "Indie Rock (Vogue)", который был записан как на русском, так и на украинском языке. На следующий день Лобода впервые за четыре года дала публичный концерт в Украине, в Одессе.

У Светланы есть две дочери - Евангелина и Тильда.

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Автор: Диана Могилевич