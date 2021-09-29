Заведение, рассчитанное на тысячу человек, разместится на площадке лайнера и плавучего отеля Queen Elizabeth II в порту Рашид.

Крупнейший в мире плавучий ночной клуб под названием Float Dubai откроется в Дубае в октябре.

Заведение, рассчитанное на тысячу человек, разместится на площадке лайнера и плавучего отеля Queen Elizabeth II в порту Рашид. Клуб будет работать с четверга по субботу с 22:00 до 03:00.

Гости смогут посещать клуб бесплатно или бронировать столики с условием минимальных сборов. В зале установят барные столики, а также будут оборудованы отдельные зоны для гостей с видом на сцену и ночной Дубай. В клубе можно будет поесть блюда паназиатской кухни.

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Работа ночных клубов в Дубае

12 августа власти Дубая разрешили ночным клубам возобновить работу по расписанию, действовавшему до пандемии COVID-19. Ночные развлекательные заведения получили право принимать гостей до 03:00.

На входе у посетителей не спрашивают сертификат о вакцинации от коронавируса. Барам, в свою очередь, разрешили сервировать алкоголь на стойках. В ресторанах безопасная дистанция между столами сокращена с 2 до 1,5 м. За каждый стол разрешается размещать до 10 гостей.

Ресторанам и кафе разрешено работать до 03:00, при этом гости не могут проводить в них более трех часов подряд. В ресторанах по-прежнему сохраняется требование ношения масок: гости обязаны надевать их, когда встают из-за стола или идут в туалет, передают russianemirates.com.

Как сообщал УНИАН, в июле в Дубаеоткрыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Deep Dive Dubai. Бассейн, глубиной более 60 м, заполнен 14 млн литров воды. На его дне – целый город с заброшенными квартирами и библиотеками, игровыми комнатами с настольным футболом, велосипедами и стенами, расписанными граффити.

Автор: Ирина Погорелая