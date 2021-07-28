На его дне – целый город с заброшенными квартирами и библиотеками, игровыми комнатами с настольным футболом, велосипедами и стенами, расписанными граффити.

В Дубае сегодня открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Deep Dive Dubai. Бассейн, глубиной более 60 м, заполнен 14 млн литров воды.

На его дне – целый город с заброшенными квартирами и библиотеками, игровыми комнатами с настольным футболом, велосипедами и стенами, расписанными граффити.

Бассейн предлагает курсы фридайвинга и подводного плавания посетителям всех уровней подготовки.

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Центр Deep Dive Dubai выполнен в форме гигантской устрицы. Пресная вода в бассейне пропускается каждые шесть часов через кремниевые вулканические породы, обработку ультрафиолетом и систему фильтров, разработанную НАСА. Температура воды поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию, передают russianemirates.com.

Центр Deep Dive Dubai открыт со среды по субботу, с полудня до 20:00.

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Автор: Ирина Погорелая