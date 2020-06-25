В аэропортах Турции откроют тест-центры для выявления коронавируса

Турция с 1 июля откроет границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

До 1 июля при всех крупных аэропортах Турции будут открыты тест-центры с определения наличия коронавирусной инфекции, в других аэропортах центры откроются до 15 июля.

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Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, сообщает агентство «Анадолу».

По словам министра, в условиях пандемии особое значение приобретает защита здоровья жителей и гостей страны.

За получением сертификата «Безопасный туризм» в Минкультуры обратились уже 727 отелей и до 900 ресторанов страны, отметил Эрсой.

«Турция - самая безопасная страна по количеству сертифицированных объектов европейского уровня в рамках мер по защите от COVID-19», - добавил министр культуры и туризма.

Эрсой отметил, что пандемия не сказалась на целях туристической индустрии страны.

«К 2023 году турпоток в Турцию должен достичь 75 млн человек, а доходы от сферы туризма - 65 млрд. Мы ожидаем быстрое восстановление сферы туризма в период после пандемии», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Турция с 1 июля откроет границы для иностранных туристов, в том числе из Украины. Турецкая сторона готова принимать украинцев без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

Ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

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