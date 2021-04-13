Авиаперевозчик будет совершать перелеты из Черновцов в Киев три раза в неделю.

Аэропорт Черновцы 12 апреля принял первый регулярный рейс после годового перерыва.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Его выполнила авиакомпания «Мотор Сич» из аэропорта «Киев» (Жуляны) на самолете Ан-24. Авиаперевозчик будет совершать перелеты из Черновцов в Киев три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

График позволит совершать однодневные поездки в столицу.

Самолет вылетает из Черновцов в 07:00 и прибывает в Киев в 08:15. Вылет из Киева выполняется в тот же день в 20:10 с прилетом в Черновцы в 21:15.

Сейчас минимальная цена авиабилетов начинается от 2 400 грн в одну сторону с учетом перевозки 20 кг багажа. Перелет в обе стороны обойдется в 4 900 грн.

С 1 июня регулярные рейсы Киев-Черновцы откроет «Роза Ветров». Авиакомпания будет летать также три раза в неделю, но в другие дни — по вторникам, четвергам и воскресеньям, однако в дневное время, что делает невозможным однодневные поездки в столицу.

«Роза Ветров» продает авиабилеты от 720 грн в одну сторону, от 1 500 грн туда-обратно. В стоимость входит перевозка 23 кг багажа.

В отличие от «Мотор Сич», «Роза Ветров» для перелетов в Черновцы будет использовать аэропорт Борисполь.

Что этому предшествовало

2 октября 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году планируется возобновить полноценную работу международного аэропорта в Черновцах.

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Автор: Павел Степанец