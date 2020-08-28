Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" назначила новый поезд №21/22 Харьков — Трускавец. Поезд будет курсировать с 10 сентября 2020 года по 22 октября, соединит Слобожанщину с курортами Львовщины и поможет украинцам расширять географию путешествий.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Расписание

Из Харькова поезд будет отправляться через день по четным числам с 10 сентября в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Отправление из Трускавца через день по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47. Поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

С 22 октября график поезда изменится, о чем "Укрзализныця" проинформирует пассажиров дополнительно.

Соблюдение карантина

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендовано как можно меньше передвигаться по вагонам.

Призываем пассажиров добросовестно соблюдать противоэпидемические меры.

Новые карантинные зоны

С 17 августа 2020 года в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. В частности, к "красной" зоне отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.

Из-за эпидемической ситуации в стране на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа осуществляется только высадка пассажиров без посадки.

С 14 августа в Киеве, который попав в "желтую" зону, ужесточили карантинные ограничения.

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Автор: Елена Коваленко