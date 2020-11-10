Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что планируется запустить украиноязычные аудиогиды в музеях Франции, Италии, Израиля, Германии и Великобритании.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время открытия Международного онлайн-форума культурной дипломатии.
Зеленская рассказала, что за полгода были запущены семь украиноязычных аудиогидов в иностранных музеях. В частности, в Австрии это галерея Альбертина и Музей истории искусств в Вене, в Турции – дворец Долмабахче в Стамбуле, музей под открытым небом Эфес в Измире и Национальный парк Гьореме в Каппадокии, в Азербайджане – музей ковров в Баку и в Латвии – Национальный художественный музей в Риге.
"Еще три аудиогида для музеев в Черногории и Литве уже на финальной стадии, остались только технические моменты – переводы и звукозапись. Также достигнута договоренность по внедрению украинских аудиогидов с пятью музеями Франции, Италии, Израиля и Германии", - заявила Зеленская.
Она рассказала, что уже давно осуществляется сотрудничество с израильским мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем" и удалось выйти на финальную стадию по запуску украинского аудиогида, поскольку перевод выполнен и осталось осуществить технические процессы.
"Вскоре еще на украинском языке заговорит римский Колизей, есть договоренность с музеем Ватикана и уже подписан меморандум с Версалем. Я считаю, что это отличные новости. Я думаю, что вы слышали, что мы подписали меморандум и будет украинский аудиогид в Лондонском Тауэре. Также во время поездки в Лондон мы договорились еще о нескольких лондонских музеях, но об этом еще рано рассказывать", - сказала супруга президента.
Она добавила, что есть большие планы, чтобы охватить в рамках этой деятельности как можно больше культурно-образовательных учреждений.
Украинский язык в музеях мира
- На протяжении последних лет украинский язык активно интегрируется в туристическую сферу в других странах. Так, осенью 2017 года в Берлине (Германия) появились украиноязычные автобусные экскурсии.
- Активно "украинизировались" и австрийские музеи. Так, в ноябре 2019 года украиноязычный аудиогид заработал в венском дворце-музее Бельведер. В июне 2020 года на украинском языке "заговорила" галерея Альбертина в Вене.
- Немало культурных достопримечательностей Турции, очень популярной среди украинских туристов, также вводят аудиогиды на украинском языке.
- Совсем скоро украиноязычный аудиогид должен появиться в музее Лондонского Тауэра.
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