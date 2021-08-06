Отелям, которые вакцинируют весь персонал, обещают выдать специальный "Знак безопасности".

Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) рекомендовало отелям принять меры по вакцинации персонала в ближайшие сроки в связи с ростом в Украине количества случаев заболеваемости COVID.

Об этом сообщает ДАРТ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена информация согласно Приложению 1 по ссылке, а именно:

название субъекта хозяйствования

адрес местоположения

количество персонала на вакцинацию

контактный телефон уполномоченного лица

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Информацию следует отправлять на электронный адрес контактного лица от ДАРТ: [email protected].

Согласно сообщению, в случае вакцинации всего персонала отеля, заведения размещения будет предоставлено подтверждение (в виде наклейки "Знак безопасности") с внесением в список отелей ДАРТ, персонал которых полностью вакцинирован. Список будет опубликован на официальном сайте ДАРТ.

Возможно, это предоставит отелям определенные привилегии в случае введения локдауна.

Отметим, на фоне распространения штамма коронавируса Дельта в мире, разные страны постепенно вводят ограничения для работы заведений общественного питания и размещения, в том числе требуя полную вакцинацию как персонала, так и гостей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине планируют запустить схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и тех, кто переболел или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, которые должны стать своего рода COVID-"пропусками" в публичные заведения, аналогично с системой, которая уже работает во многих странах Европы. Например, в Австрии без таких сертификатов невозможно питаться в ресторанах и кафе.

Автор: Марина Григоренко