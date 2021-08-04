(Пост)коронавирусная Австрия, или всемогущий COVID-сертификат

Страны Европы одна за другой, хоть и с определенными условиями, открывают свои границы для украинских туристов. Вот и УНИАН.Туризм, за полтора года пандемии порядком изголодавшийся по европейскому отдыху, уже успел побывать в Австрии, и теперь готов поделиться с читателями свежими впечатлениями, комфортно ли путешествовать по ЕС в нынешних условиях.

Еще в самом начале пандемии кто-то из друзей устроил опрос, куда бы кто поехал в первую очередь "когда все это закончится". Тогда я без раздумий сказала: поеду в Австрию за кофе и вином. Однако учитывая тот факт, что эта страна одной из первых в Европе начала закрываться для туристов в марте 2020 года и потом еще долго не спешила снимать карантинные ограничения, тем более для иностранцев, моя уверенность постепенно угасала. Какой же была моя радость, когда с 1 июля 2021 года Австрия разрешила украинцам въезд с туристической целью. Правда, без карантина и предварительной регистрации на данный момент попасть туда могут только вакцинированные путешественники. Хорошая новость – индийская Covishield и китайская Sinovac тоже подходят.

В общем, я сразу же принялась искать дешевые билеты на самолет (благо, у меня еще был депозит за отмененные в начале пандемии рейсы, а потому за билеты до Вены и обратно я не заплатила ни копейки). И ждать свою вторую дозу Коронавака, чтобы получить заветный сертификат вакцинации. Я была твердо настроена как можно скорее попасть в Европу, где я не была с марта 2020 года, а то мало ли, вдруг осенью из-за очередной волны коронавируса снова все границы закроют.

Что нужно учесть перед поездкой в Австрию

Как вы уже поняли, на данный момент в Австрию без каких-либо ограничений могут въехать только вакцинированные украинцы. При этом последняя доза должна быть получена не позднее, чем за 14 дней до поездки. Всем остальным нужны свежий ПЦР-тест, предварительная регистрация и 10-дневный карантин по прибытию.

Примерно за пять дней до вылета в Вену выбранная мною авиакомпания начала настойчиво присылать на почту всевозможные рекомендации. На самом деле, это правильный подход, чтоб потом туристы не жаловались, как это обычно бывает, что их никто не предупреждал.

Во-первых, нам предложили пройти онлайн-регистрацию на австрийском правительственном ресурсе. Конечно, мы уже знали, что вакцинированным она не нужна, но я все же решила попробовать пройти ее на всякий случай. Тем не менее, где-то на середине процесса, когда я указала, что у меня есть полный курс вакцинации, форма сообщила, что мне регистрация не нужна.

Впрочем, когда я проходила регистрацию перед вылетом в аэропорту Киева, сотрудница авиакомпании поначалу весьма упорно требовала от меня заполнить ту самую форму. Пришлось ей какое-то время объяснять, что к чему. Посоветовавшись с коллегами, она в итоге свободно меня пропустила на посадку.

Во-вторых, авиакомпания поспешила уведомить, что по австрийским правилам в общественном транспорте, а, соответственно, и на борту самолета, и в аэропорту, нужна маска. И не простая, а стандарта FFP-2 или высшего класса защиты (без клапана выхода). Мы к этой рекомендации подошли со всей ответственностью, ведь буквально за пару недель до этого одна моя знакомая рассказывалась, что перед вылетом в Вену ей пришлось купить такую маску в "Борисполе" просто за космическую сумму.

В итоге за четыре дня пребывания в Австрии при нас ни разу ни в аэропортах, ни в самолетах, ни в общественном транспорте не возникало вопросов по поводу того, что у кого-то там не такие средства защиты. В самолете вообще половина была в обычных масках. Тем не менее, все же советуем вам не полениться взять с собой несколько масок FFP-2, чтобы избежать неприятных ситуаций.

В-третьих, нас предупредили, что с середины июля в Австрии немного усилили карантинные меры. Так, в стране по-прежнему можно находиться без масок на улицах, но внутри помещений и в транспорте они нужны.

Кроме того, большинство туристических благ – отели, рестораны, достопримечательности – имеют право допускать посетителей только при наличии COVID-сертификата, подтверждающего факт вакцинации, свежий тест на коронавирус или тот факт, что человек недавно переболел и выздоровел. При этом из разных источников поступала противоречивая информация, что здесь годятся только одобренные в ЕС вакцины (а Коронавака и Ковишильда среди них пока нет). Впрочем, мы решили так – раз страна уже впустила нас с нашими вакцинами, неужели нам там запретят тратить деньги? А позже я прочитала, что на самом деле речь шла о вакцинах, признанных в ЕС, а также одобренных ВОЗ.

Как на самом деле работают карантинные меры в Австрии

Приземлившись в аэропорту Вены, мы сразу отправились на паспортный контроль, который удалось пройти за считанные минуты. Мы просто показали биометрические загранпаспорта и украинские сертификаты вакцинации с указанными там CoronaVac от Sinovac, у нас спросили, с какой целью и на сколько дней мы прилетели в Австрию, и через пару минут мы уже официально впервые за долгое время ступили на европейскую землю. Ни страховку, ни обратный билет, ни подтверждение брони в отелях у нас не спрашивали. Тем не менее, это не значит, что стоит легкомысленно подходить к этому вопросу – лучше, когда все необходимые документы в порядке. Также стоит учесть, что пока ЕС принимает только украинские бумажные сертификаты, наши электронные там еще не признаны.

Выйдя из поезда электрички, домчавшей нас из аэропорта до главного железнодорожного вокзала Вены, мы поначалу добросовестно даже на улице не снимали маски-клювы (так мы шутливо прозвали те самые FFP-2). Тем не менее, уже совсем скоро мы поняли, что на открытом воздухе, за исключением мест слишком большого скопления людей, маски в Австрии никто не носит.

Поскольку конечной нашей целью был небольшой городок Кремс-на-Дунае в 60 километрах от столицы, а билеты на поезда в Австрии выгоднее покупать заранее онлайн (об особенностях австрийских железных дорог можно почитать в нашем предыдущем материале), благодаря быстрому прохождению всех процедур в аэропорту, до поезда у нас оставалось примерно два часа в Вене. Потому мы решили не терять времени и пройтись по городу недалеко от вокзала, тем более, что он расположен совсем возле центра – до Бельведера идти каких-то 700 метров. И, конечно же, заглянуть на чашечку кофе, это же классика!

Примечательно, что в типичной атмосферной венской кафешке, с потрепанными годами вычурными интерьерами, нас радушно встретила официантка… без маски. И никакого ковидного сертификата у нас не попросили. Подкрепившись кофе со штруделями и сделав несколько фото для Instagram, мы с чистой совестью отправились на поезд.

Стоит отметить, что в поездах австрийцы весьма ответственно подходят к ношению масок – носы спрятаны, большинство позаботилось о FFP-2. Хотя и по поводу обычных масок никто замечаний не делает. Пожалуй, за все время в Австрии мы встретили одного, максимум двух безмасочников, да и тех ночью, вероятно, возвращающихся с вечеринки в том состоянии, когда уже не особо о чем-то думаешь.

Прибыв в Кремс, мы, будучи уже весьма проголодавшимися, первым делом отправились за фаст-фудом в уже знакомую мне кебабную недалеко от вокзала (к счастью, она пережила локдаун). Там тоже все были без масок и сертификат никто не просил. Правда, еду давали только навынос.

При заселении в отель у нас тоже никаких документов не просили, да и маски там никто не носил. Чего уж греха таить, все же приятно наконец законно заходить куда-то в помещение без масок!

Окончательно осмелевшие от безнаказанности, мы отправились гулять по городу. Без масок. Вокруг все тоже были без масок, и уже в обед на узеньких улочках старинного городка было не протолкнуться, а все кафешки были забиты посетителями, попивающими пивко. При том, что это был будний день.

На самом деле, Кремс-на-Дунае, открывающий знаменитую австрийскую Долину Вахау (объект всемирного наследия ЮНЕСКО, на минуточку), является весьма популярной туристической локацией. Правда, больше среди австрийских и немецких туристов. Тех, кто хочет вырваться из шумного большого города в ленивую глубинку – полюбоваться природой, старинной барочной архитектурой в идеальном состоянии, активно отдохнуть и, конечно же, выпить знаменитого местного вина Grüner Veltliner от монахов, закусывая абрикосами, которые здесь буквально повсюду. Подробнее о достопримечательностях Вахау можно узнать в нашем предыдущем материале.

Тем не менее, первое же посещение кофейни в Кремсе немного опустило нас с небес на землю. Только мы заняли столик, к нам подошел официант. Но не с меню, а с просьбой показать COVID-сертификат и заполнить специальную форму. В ней всех посетителей просят указать свое имя, контактные данные, время посещения заведения и основание допуска туда (актуальные вакцинация, тест или справка о выздоровлении).

Аналогичную процедуру мы проделывали все последующие разы, заходя в рестораны/кафе на территории федеральной земли Нижняя Австрия (именно к ней относится Кремс). С другой стороны, это позволяло нам находиться в заведениях без масок, как и всем их сотрудникам.

Последний день нашего австрийского мини-отпуска мы провели в Вене. Там у нас также во всех заведениях питания просили предъявить COVID-сертификаты, правда, порой особо не вчитываясь, что там написано. Специальную форму в венских ресторанах нас заполнять не просили. Вывод: вероятно, в разных федеральных землях действуют немного разные правила. Да и в таком популярном туристическом городе, как Вена, пожалуй, замучаешься все заполненные бумажки сверять.

Интересно, что на фуд-кортах в Вене, например, на вокзале на столах тоже были наклеены объявления, предупреждающие, что у вас в любой момент могут попросить COVID-сертификат.

Если говорить о музеях и прочих достопримечательностях, то сертификаты вакцинации там тоже никто не спрашивал. Например, мы легко прошли на территорию бенедиктинского аббатства Геттвейг в Фюрте и комплекса Бельведер в Вене, а также в несколько соборов. Правда, внутри их помещений все же было необходимо находиться в масках.

Комфортно ли отдыхать в Европе в период пандемии

Разумеется, наличие тех или иных ограничений не может не повлиять на решение отправиться на отдых заграницу. Тем не менее, по факту, большинство из них ничуть не строже, чем в Украине. Более того, учитывая тот факт, что вакцинация в ЕС идет гораздо активнее, чем у нас, некоторые ограничения могут быть даже менее строгими. Так, по состоянию на начало августа 2021 года в Австрии вакцинировано 54,9% населения, и на этом в стране останавливаться не планируют.

Так, например, в Австрии намного больше мест, где можно находиться без маски. И да, это совершенно разные ощущения, когда люди вокруг без масок потому, что эпидемиологическая ситуация позволяет, а не потому, что им просто плевать на всех окружающих, как это нередко случается в Украине. К тому же, австрийцы по своему менталитету все-таки чуточку больше уважают личные границы, потому никто друг у друга на голове не сидит, и дистанцию соблюдать гораздо проще. Плюс система транспорта в Австрии налажена таким образом, что в метро/автобусах/поездах нет столпотворений.

Доставляет ли неудобства необходимость постоянно предъявлять ковидный сертификат для допуска в заведения? Не сказала бы. По сути, чтобы попасть в ту же Австрию, вам все равно нужен этот сертификат. В чем проблема просто лишний раз его предъявить? С другой стороны, возможно, так даже более защищенным себя чувствуешь, зная, что вокруг "безопасные" люди. Так что в целом за все четыре дня в Австрии мне даже наоборот было намного комфортнее.

Да, вместо сертификата вакцинации можно предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но стоит понимать, что подходит только тесты, сделанные в течение последних 72 часов. А, соответственно, чтоб поесть в заведении, вам придется сдавать тесты каждые три дня, а это дополнительные расходы, и немалые. Тогда как за вакцинацию вы пока ничего не платите.

И еще один неожиданный бонус – отсутствие толп туристов на улицах и возможность без очередей попасть на популярные локации. Например, три года назад в Вене нам было лень стоять в огромной очереди на вход в Собор святого Стефана, а сейчас мы без проблем туда зашли, и внутри было довольно просторно.

Ну а любители инстаграмных фото будут в восторге – в кои-то веки можно запечатлеть улицы популярных городов без посторонних в кадре.

Тем не менее, в заведениях Австрии даже сейчас не так уж легко найти свободное место. Туристы там все равно есть, да и местные не против выбраться куда-то, пока есть возможность.

Вообще, складывается впечатление, сами австрийцы после продолжительного локдауна вовсю наслаждаются жизнью – ходят по заведениям, гуляют по улицам, отдыхают на лужайках в парках, собираются большими компаниями, ходят на культурно-развлекательные мероприятия и посещают достопримечательности. Даже на минуточку складывается впечатление, что все стало как прежде.

Что ждет дальше европейский отдых

Увы, события последних недель дают тревожные сигналы, что осенью, под угрозой очередной волны коронавируса, страны могут ужесточать ограничения, а то и вовсе закрываться для иностранцев. Уже сейчас разные страны вводят требования по наличию COVID-сертификатов для посетителей кафе и ресторанов. Можно предположить, что многие другие также со временем будут следовать такому примеру. Так, буквально на днях эту практику переняли и в популярной среди украинцев Черногории.

По той же логике, если вы очень хотите в Европу, по возможности лучше отправляйтесь в поездку как можно раньше, а не откладывайте ее на несколько месяцев, ведь еще не факт, что тогда это будет представляться возможным. Если же вы никак не можете поехать сейчас, но нацелены на осень-зиму, то лучше не спешите с покупкой билетов и оплатой отелей слишком заранее, ведь в случае отмены путешествия из-за карантина вам деньги уже никто не вернет. Тем более, что в нынешних реалиях вполне возможно купить недорого билеты даже за несколько дней до поездки, если речь идет не о сверхпопулярных направлениях. Так, например, наш рейс до Вены был заполнен всего на половину, и авиакомпании рады продать хоть какие-то билеты, понимая, что покупать слишком заранее туристы рисковать не будут, как и тратить слишком большие суммы.

И еще немного о постковидных ценах. Например, в Австрии я обратила внимание, что цены особо не изменились по сравнению с докарантинными временами, разве что может на отдельные товары на доли процентов. Но это естественный процесс, который неизбежен и в стабильные времена. Да, отдых в Австрии не дешевый, но он был таким и несколько лет назад. Красивая жизнь – она стоит денег.

Ну и ключевое – в эти нелегкие времена стоит быть готовым, что условия путешествий могут измениться в любой момент в зависимости от ситуации с коронавирусом, и, соответственно, быть легким на подъем и готовым к внезапной смене планов.

Берегите себя, и пусть никакие пандемии не погубят вашу страсть к приключениям!

Марина Григоренко

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