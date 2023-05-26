Авиакомпания Azur Air Ukraine, которая недавно сменила название на Skyline Express, чтобы не ассоциироваться со своей материнской компанией – одноименным российским авиаперевозчиком, возобновила полеты после годичного перерыва.
Как пишет avianews.com, авиаперевозчик под новым названием начал осуществлять рейсы из Европы на курортные направления на недавно полученном самолете Boeing 757-300 с регистрацией UR-SLE.
В частности, 26 мая 2023 года Flightradar24 зафиксировал полеты этого авиалайнера между Катовице, Варшавой и болгарским морским курортом Бургас.
Когда Azur Air Ukraine сменила название
По данным Государственного реестра юридических лиц, авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название на Skyline Express в марте 2023 года. Переименование Azur Air Ukraine может быть связано с желанием владельцев продолжить работу украинской авиакомпании, но чтобы она не ассоциировалась с Россией, пишет издание.
Отмечается, что авиакомпания Azur Air аффилирована с туроператором Anex Tour, который активно работает на российском и украинском рынке. При этом изначально Azur Air Ukraine называлась "ЮТэйр-Украина" и функционировала как дочка российской авиакомпании "ЮТэйр". В 2015 году авиакомпанию выкупили структуры Anex Tour, и она получила название Azur Air Ukraine.
Сейчас в России продолжает работу, выполняя рейсы в Турцию, авиакомпания Azur Air, которую власти США внесли в санкционный список.
Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как в Украине до сих пор работают связанные с Россией туристические компании.
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