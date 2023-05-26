Авиаперевозчик Azur Air Ukraine под новым названием начал осуществлять рейсы из Европы на курортные направления.

Авиакомпания Azur Air Ukraine, которая недавно сменила название на Skyline Express, чтобы не ассоциироваться со своей материнской компанией – одноименным российским авиаперевозчиком, возобновила полеты после годичного перерыва.

Как пишет avianews.com, авиаперевозчик под новым названием начал осуществлять рейсы из Европы на курортные направления на недавно полученном самолете Boeing 757-300 с регистрацией UR-SLE.

В частности, 26 мая 2023 года Flightradar24 зафиксировал полеты этого авиалайнера между Катовице, Варшавой и болгарским морским курортом Бургас.

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Когда Azur Air Ukraine сменила название

По данным Государственного реестра юридических лиц, авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название на Skyline Express в марте 2023 года. Переименование Azur Air Ukraine может быть связано с желанием владельцев продолжить работу украинской авиакомпании, но чтобы она не ассоциировалась с Россией, пишет издание.

Отмечается, что авиакомпания Azur Air аффилирована с туроператором Anex Tour, который активно работает на российском и украинском рынке. При этом изначально Azur Air Ukraine называлась "ЮТэйр-Украина" и функционировала как дочка российской авиакомпании "ЮТэйр". В 2015 году авиакомпанию выкупили структуры Anex Tour, и она получила название Azur Air Ukraine.

Сейчас в России продолжает работу, выполняя рейсы в Турцию, авиакомпания Azur Air, которую власти США внесли в санкционный список.

Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как в Украине до сих пор работают связанные с Россией туристические компании.

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