Туризм на крови: как украинцу не заплатить деньги связанному с РФ туроператору во время войны

Полномасштабное вторжение России в Украину окончательно изменило приоритеты большинства украинцев в плане выбора компаний, товарами и услугами которых пользоваться – теперь они стараются избегать тех, кто имеет хоть какое-то отношение к стране-оккупанту. Однако порой украинцы до сих пор выбирают связанный с РФ бизнес, сами того не зная – например, в сфере туризма. УНИАН разбирался, с какими популярными туроператорами лучше не иметь дела отечественному клиенту.

После 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, большинство украинцев четко определили для себя, что они не будут покупать товары и услуги у любых компаний, которые имеют хоть какое-то отношение к стране-оккупанту. Будь-то компании, которые сами из России, будь-то международные компании с собственниками-россиянами, будь-то иностранный бизнес, решивший не уходить с российского рынка. И туризм не стал исключением.

Усидеть на двух стульях

Из очевидных вещей, украинцы стали чаще обращать внимание на то, насколько радушно россиян приветствует страна, в которую они хотели бы временно эвакуироваться или отправиться ненадолго восстановить силы. Или насколько велика там российская диаспора. Ибо кто же из украинцев после более девяти месяцев ежедневного террора со стороны РФ, который большинство россиян либо поддерживают, либо игнорируют, захочет находиться на одном гектаре с представителями страны-террориста? Тут уж лучше как-то избегать их, чтобы не портить себе настроение, ну, или чтобы до драки не дошло.

В частности, украинцы начали избегать гостиничные сети, которые продолжали работать в России. По этой причине еще в марте 2022 года в Государственном агентстве развития туризма Украины (ДАРТ) призвали мировое сообщество бойкотировать отели сетей Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation и InterContinental Hotels Group. Под натиском критики со стороны общественности постепенно они начали покидать Россию полностью или частично. Тем не менее, как говорится, "осадок остался".

Также была более-менее понятна ситуация с авиакомпаниями: немало стран арабского и азиатского рынка продолжали соединять россиян с цивилизованным миром – через их авиационные хабы жители страны-оккупанта могли попасть и в Европу, и в США, которые сами закрыли свое небо для российских авиакомпаний и перестали принимать рейсы из России.

Тут все просто, вся информация была на поверхности – поэтому украинцы просто делали выбор в пользу того бизнеса, который не работает с Россией. Однако порой эти сведения не столь очевидны тем, кто не знает тонкостей туристического бизнеса, поэтому украинцы могли покупать туристические услуги у связанных с Россией компаний, сами того не зная.

Как крупные туроператоры связаны с Россией

Исторически сложилось, что после распада СССР немало бизнесов в Украине и России были тесно связаны. Очень часто материнская компания из России позже открывала представительство в Украине. Или же крупная международная компания открывала свои представительства в украинских и российских городах, на самом деле воспринимая их как единый рынок. В случае с туристическими операторами это была довольно распространенная практика. И если раньше на это многие закрывал глаза, то сейчас этот вопрос принципиальный.

К примеру, один из крупнейших туроператоров на украинском рынке ANEX Tour, который сейчас активно предлагает украинцам туры на многие популярные курорты с вылетом из аэропортов Польши и активно готовится запускать ориентированные в первую очередь на украинцев филиалы в Польше и странах Балтии, по имеющейся из открытых источников информации входит в состав зарегистрированного в Турции ANEX Tourism Group. Она, в свою очередь, имеет мощное представительство в России, едва ли не самое приоритетное в составе холдинга.

Согласно открытой информации на сайте Global Tourism Forum, Россия является основным рынком, на котором работает туропертор, и именно россияне составляют основную долю среди клиентов компании, которым предлагают отдых, в первую очередь, в Турции, а также еще ряде стран.

При этом стратегическим партнером российского филиала ANEX Tour является российская чартерная компания Azur Air, которая, в свою очередь, до сих пор имеет дочернюю компанию Azur Air Ukraine, которая до войны выполняла чартерные рейсы для украинской ANEX Tour. При этом авиакомпании даже порой тасовали самолеты между собой – так украинских туристов могли отправлять на курорты самолетами с российской ливреей и наоборот, что вызывало немалое возмущение среди украинцев еще до полномасштабного вторжения.

С февраля 2022 года украинская авиакомпания приостановила свою деятельность, а вот российская активно летает до сих пор. Более того, в июне 2022 года прошла информация, что некоторые российские авиакомпании могут "спрятаться" в Турции от санкций, если их самолеты перебросят под управление турецким компаниям. Среди таких потенциальных "уклонистов" называлась и Azur Air.

Более того, чуть позже всплыла информация, что новая турецкая авиакомпания MGA, созданная специально под российских туристов и которую турецкие профильные СМИ связывают с ANEX Tour, получит самолеты от украинской Azur Air – даже были представлены фотодоказательства.

При этом еще до полномасштабного вторжения России в Украину ANEX Tour, уже после 2014-го, "отметился" турами в оккупированный Крым. В частности, об этом заявляли представители компании российским СМИ, также соответствующую информацию можно было найти на официальном сайте российского туроператора. Сейчас на сайте туроператора нет доступных туров в Крым, однако сейчас и не сезон.

Что интересно, если найти раздел "О компании" на украинском сайте ANEX Tour, то там все вполне цивилизованно, ни одного упоминания о России. Однако если искать через Гугл, то можно попасть на русскоязычный раздел с довольно интересным наполнением. В обоих случаях на стартовой сайт будет выглядеть как anextour.com.ua, Наверное, кто-то не очень хорошо заметал следы.

И, хотя формально украинский филиал ANEX Tour является отдельным юридическим лицом (которое, впрочем, добровольно сохранило "материнский" бренд), украинский офис обычно имеет одинаковых партнеров в местах отдыха – куда они отправляют туристов – с российскими "сестрами".

Подтверждает тесную связь украинского и российского ANEX Tour под "крылом" материнской компании и информация из системы WIPO Madrid Monitor, которая отслеживает актуальные статусы международных торговых марок. Там видно, что одни и те же торговые марки используются как в Украине, так и в России.

Еще один крупный туроператор, который активно предлагает украинцам отдых за рубежом с вылетом из соседних стран – Coral Travel. Компания входит в турецкий холдинг OTI Holding, а ее конечными владельцами являются граждане Турции Айхан Бекташ, Ахмет Бекташ и Джошкун Юрт. Гендиректором ООО "Корал Тревел" является Татьяна Прокопенко.

В то же время в России параллельно работает ООО "Корал Тревел" под руководством россиянки Ирины Морозовой, которая вместе с ООО "Туроператор Корал Тревел Центр" является его владелицей. При этом действующими совладельцем последнего является резидент Турции Юналан Эрджюмент (96%), а учредителем – акционерное общество "Оти холдинг Аноним Ширкети" (оно же является учредителем украинского филиала). На сайте "Оти" Юналан Эрджюмент указан как один из топ-менеджеров холдинга – генеральный директор Coral Travel и Sunmar Tour Russia.

И так же, как российский ANEX Tour, его "соотечественник" "Корал Тревел" еще задолго до начала полномасштабной войны, а также и после этого, предлагает своим клиентам отдых в оккупированном Крыму, таким образом признавая его аннексию Россией. Об этом свидетельствуют как интервью представителей компании российским СМИ, так и информация на сайте российского Coral Travel.

При этом на официальном сайте украинского Coral Travel отсутствуют какие-либо сведения о работе компании в РФ, а вот на сайте российского Корал Тревел упоминание о его работе в Украине есть (видимо, забыли почистить).

Стоит отметить, что в начале марта 2022 года Coral Travel и ее "дочка" Sunmar заявили, что отменяют все вылеты из России на самолетах собственной авиакомпании, кроме вывозных рейсов из зарубежных стран. Однако, как выяснилось ближе к лету, туроператор вновь начал активно вывозить россиян на зарубежный отдых.

Кроме того, в связях с Россией был замечен туроператор TEZ Tour. По имеющейся информации, среди учредителей этой международной компании вообще есть россияне – Александр Синигибский и Александр Буртин. Раньше ее главный офис был вообще в Москве, лишь пару лет назад он переехал в Вену. При этом, согласно данным Opendatabot, директором и основным владельцем украинского TEZ Tour является Сергей Буртин, фамилия которого совпадает с фамилией российского основателя компании.

После 24 февраля на сайте украинского TEZ Tour не обновлялась информация, также там нет новых предложений по отдыху. А вот в России туроператор работает очень даже активно.

При этом на официальном сайте компании до сих пор висит информация, что она работает для туристов из Украины и других стран СССР, отправляя их на отдых во многие страны, в том числе в Россию.

Можно ли избежать россиян на иностранных курортах

Помимо моральной точки зрения на проблему (нести ли свои деньги бизнесу, который прямо или косвенно связан с нашими врагами и чей бренд способствует отдыху путинских горлорезов и их родственников), такие холдинговые туроператоры, как правило, имеют одних и тех же партнеров для организации отдыха непосредственно на курортах – гостиницы, экскурсии, развлечения и тому подобное. Соответственно, это повышает риск того, что, воспользовавшись услугами такого продавца путевок, украинцы могут столкнуться с россиянами на отдыхе. Что, в свою очередь, может привести ко многим нежелательным последствиям – от испорченного настроения до конфликтных ситуации.

При обычном обращении в клиентском центре Coral Trevel нам сообщили, что не могут обезопасить украинцев от россиян.

"Советуем рассмотреть отели, которые предпочитают европейцы. Прогарантировать полное отсутствие граждан России мы не можем", – честно ответил на наш вопрос сотрудник компании.

Марина Григоренко