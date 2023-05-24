В то время стало известно, что с 1 июня могут официально открыться определенные локации для относительно безопасного отдыха.

В Одесской области заявили о смертельной опасности на лучшем украинском пляже, который находится в городе Черноморск. Об этом в обращении к населению рассказал городской голова Черноморска Василий Гуляев.

"К большому сожалению запрет на купание в море действует. И этот запрет наложен военными. Сегодня идет много разговоров (среди местных жителей – УНИАН), что якобы в Одессе уже разрешили купаться, но это - не так", - завил Гуляев.

По его словам, вчера в Одессе в военной администрации состоялось совещание, во время которого рассматривалась возможность отдыха граждан на побережье. Мэр подчеркнул, что сейчас в областном центре проделывается вопрос обустройства определенных пляжей, потому что там есть техническая особенность - так называемые волноломы (волнорезы). Эти гидротехнические сооружения были установлены на части побережья Одессы в прошлом столетии под предлогом предупреждения оползней. По словам Гуляева, сейчас они оказались полезными в качестве определенной защиты от мин, в том числе позволяют натянуть защитные сетки.

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"В Черноморске волноломов нет ... и в любое время волнами может прибить мину, которая в любой момент может где-то сорваться (с якоря - УНИАН). Из-за отсутствия волноломов, нет возможности поставить сетки. Есть очень много вопросов, в том числе, как обследовать дно", - акцентирует Гуляев. Он просит людей с пониманием относиться по своей безопасности и не купаться в Черном море.

В то же время, в эфире одного из местных телеканалов заместитель главы Одесской ОВА Роман Григоришин сообщил, что именно с 1 июня могут открыть определенные пляжи.

По его словам, соответствующие приказы сейчас разрабатываются администрацией Одессы, области совместно с военными. Вероятно, до арендаторов пляжей, которых представитель ОВА почему-то называет "собственниками", донесут условия, при которых можно будет работать во время войны. По его словам, также разрабатывается карту с относительно безопасными локациями для отдыха, которую впоследствии обнародуют.

Стоит отметить, что пляж в Черноморске (на черноморском побережье) в Одесской области неоднократно получал высшую международную награду - голубой флаг Фонда экологического образования (FEE). Это означает, что вода в районе городского пляжа соответствует международным стандартам качества и пригодна для купания. Вход на территорию пляжа бесплатный. Ширина песчаной зоны варьируется от 40 до 75 метров.

Пляжи Одессы - главное

В Одессе, несмотря на опасность, жители города уже массово посещают пляжи и даже купаются, хотя вода в Черном море еще холодная. При этом военные неоднократно заявляли об опасности из-за мин и вражеских обстрелов.

Кроме того, некоторые арендаторы перекрыли определенные пляжи деревянным настилом, на который устанавливают шезлонги и обустраивают кафе. Также на побережье уже работают развлекательные заведения, часть которых - с бассейнами и тому подобное.

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