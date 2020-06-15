Украина возобновляет международное авиасообщение: журналисты узнали, стоит ли планировать отпуск за границей

Украинцам все же не стоит спешить с планированием заграничного отпуска.

С понедельника, 15 июня, Украина возобновляет регулярные авиарейсы за границу. На табло аэропортов уже светились зарубежные рейсы разных компаний, а на сайтах предлагали билеты в зарубежье.

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Как говорится в сюжете ТСН, сейчас часть рейсов отменена, тогда как некоторые авиаперевозчики уже сообщили, что пока прекращают продажу билетов.

Спешить не стоит, ведь сейчас недостаточно только иметь билет, чтобы, к примеру, отдохнуть на Кипре, или же, попутешествовать по Германии.

Во-первых, европейские границы для туристов остаются закрытыми по крайней мере до конца июня, а, следовательно, на право свободного безвизового въезда украинцев в страны ЕС с 1-го июля пока можно только надеяться.

Во-вторых, не все границы откроют сразу. И когда именно это произойдет - вряд ли кто возьмется прогнозировать. К тому же, многое будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине.

Если билет уже куплен, то в таком случае есть риск потерять деньги, поскольку сейчас авиакомпании придерживаются строгого правила: если аэропорт требует визу, а таковым сейчас является требование стран Евросоюза, то пассажиров без нее перевозчик не имеет права допустить на борт, потому что сам может получить штраф.

Вместе с тем возвращать деньги пассажирам, которые не придерживаются визовых требований, авиакомпании не должны, потому что рейс осуществляется, он не отменен. Изменение требований является проблемой пассажиров.

Если пустили на борт, все равно остаются прични беспокоиться, ведь даже при условии успешного приземления в пункте назначения, гарантии сразу попасть на отдых нет. В стране прилета путешественников может ждать карантин или обязательное тестирование на наличие COVID-19. В Греции, например, 7-дневный карантин является обязательным даже после отрицательного результата теста. И опять же, все дополнительные расходы ложатся исключительно на туриста.

Если все же решили лететь, то перед выездом в аэропорт нужно убедиться, что все, с кем вы отправляетесь в путешествие, здоровые, а с документами - все в порядке. Имейте в виду, что провести родственников отныне можно лишь к дверям терминала. А попасть в аэропорт смогут только пассажиры и персонал. И только через температурный скрининг.

Все в аэропорту должны носить защитные маски. Ими надо запастись на все время путешествия. Взять с собой лучше и перчатки с санитайзером: до ста миллилитров.

Неизменным остается и требование соблюдения дистанции. Регистрация должна стать мобильной, а посадка - бесконтактной. Информационную анкету от авиакомпании о состоянии вашего здоровья также советуют заполнить заранее дома.

Будьте также готовы, что ручную кладь попросят сдать в багаж. А Duty Free, скорее всего, не будет работать ни в аэропортах, ни на борту самолетов. Однако, обеспечить питьевой водой пассажиров перевозчики обещают.

Как сообщал УНИАН, Кабмин разрешил с 15 июня возобновить работу пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также пересекать границу иностранным гражданам. Это следующий этап восстановления международного авиасообщения.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, правительство разрешило въезд для иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней.

Уже сегодня украинцев готовы принимать такие страны:

Албания, США - без ограничений на границе;

Великобритания - с соблюдением карантина 14 дней;

Турция - без ограничений на границе и тестированием по прибытию.

27 июня, откроет границы для украинцев Тунис - с тестированием по прибытию, а после улучшения эпидемической положения в Украине правительство рассмотрит возможность открытия авиасообщения с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией.

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