Стало известно, когда Турция откроет границы для украинцев

В июле будут возобновлены регулярные пассажирские перевозки с Украиной.

Турция с 1 июля откроет границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Кулеба и Чавушоглу определили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу, определили ключевые двусторонние мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемической ситуации.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Турции договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится в г. Анталья.

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что Турция готова открыть свои границы для осуществления регулярных пассажирских рейсов из Украины с 1 июля.

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