Турция назвала дату, с которой готова пускать украинских туристов

Турция планирует открывать авиаграницы в девять этапов.

Турция готова открыть свои границы для осуществления регулярных пассажирских рейсов из Украины с 1 июля.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на портал TurizmGuncel .

Кроме Украины с 1 июля Турция откроет границы также для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швецию. Согласно опубликованному изданием плану, Турция планирует открывать авиаграницы в девять этапов.

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Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции. В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами — с 1 сентября.

Днем ранее стало известно, что Украина и Турция ведут переговоры о возобновлении авиасообщения и туристических путешествий между странами, которые были прекращены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что 19 мая МИД Украины начал вести переговоры об открытии авиарейсов за границу. Согласно опубликованному Минифраструктуры плану, с 15 июня Украина начнет принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие пассажирские перевозки.

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