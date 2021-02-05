В настоящее время пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено.

Израиль заявил о планах начать возобновлять международный туризм c марта 2021 года.

Читайте такжеУкраина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: после отдыха на Мальдивах теперь придется идти на самоизоляцию

Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.

При этом израильтяне, которые прошли два этапа вакцинации и получили «зеленый паспорт», смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи ПЦР-теста перед вылетом и после посадки.

Правда, открываться Израиль планирует далеко не для всех стран мира сразу. В частности, сообщается, что такое соглашение уже заключено с Кипром, и ожидается, что в понедельник, 8 февраля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлен туристический обмен с Грецией.

Аналогичные переговоры Израиль ведет в настоящий момент с Сербией, Сейшельскими Островами, Румынией и Грузией.

«Израиль – абсолютный мировой лидер по темпам вакцинации населения. По данным на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили порядка 37% всех граждан страны, вторую дозу – примерно 21%. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем полного открытия границ в середине 2021 года», - отметил директор департамента Министерства туризма Израиля в постсоветских странах Владимир Шкляр.

Напомним, в настоящее время пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.

Путешествия в период пандемии

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко