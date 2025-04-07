Пассажиры могут насладиться во время посадки либо бесподобной природой, либо красивыми городскими пейзажами.

Представлен список аэропортов с самыми живописными пейзажами, которые впечатляют пассажиров во время посадки. Соответствующее исследование провела компания по страхованию путешественников AllClear, сообщает The Independent.

Рейтинг возглавил аэропорт острова Лорд-Хау. Уточняется, что там одна из самых коротких взлетно-посадочных полос в Австралии. Вулканический остров, который принимает одновременно не более 400 человек, может похвастаться потрясающими видами. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых чистых мест на планете.

На втором месте находится еще одно направление в южном полушарии. Речь идет о Квинстауне в Новой Зеландии. Аэропорт расположен в самом сердце Нижнего Южного острова. Его окружают регионы с озерами, а также великолепные Южные Альпы. Прибывшим предлагаются обзорные туры на вертолетах.

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На третьем месте находится аэропорт Мадейры в Португалии. Заход на посадку там является довольно сложным из-за ветреной погоды. Однако это место окружено впечатляющими скалами и пышной зеленью, а также глубокой синевой Атлантического океана.

Третью строчку также занимает аэропорт округа Питкин в амриканском Колорадо. Это место часто посещают туристы, которые направляются на горнолыжный курорт Аспен.

По данным издания, в десятку лучших вошел аэропорт Сантос-Дюмон в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Во время посадки можно увидеть одно из семи чудес света - статую Христа-Искупителя, а также его просторные пляжи и сверкающую воду.

Также в десятку лидеров с потрясающими видами вошел аэропорт Лондон-Сити, благодаря достопримечательностям - колесу обозрения "Лондонский Глаз" и небоскребу The Shard.

В рейтинге фигурирует, помимо прочего Инсбрук в Австрии, окруженный Альпами, Паро в Бутане, окруженный Гималаями, а также живописные аэропорты Хуанчо Э. Ираускин в Карибском море и международный аэропорт имени Даниэля К. Иноуэ на Гавайях. Список замыкает аэропорт Лукла в Непале, известный как ворота на Эверест.

Самые переполненные аэропорты мира

Как писал УНИАН, ранее аэропорт Атланты вновь признали самым загруженным аэропортом мира. В то же время, Международный аэропорт Дубай, являющися крупнейшим гражданским аэропортом в ОАЭ, остался на втором месте в рейтинге.

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