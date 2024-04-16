Больше всего международных пассажиров приняли аэропорты Дубая, Лондона, Амстердама, Парижа и Сингапура.

На фоне восстановления индустрии туризма после пандемии коронавируса международные авиаперевозки в 2023 году резко возросли, а в десятке лидеров в мировом рейтинге пассажиропотока произошли существенные изменения.

Об этом свидетельствует предварительный рейтинг 10 самых загруженных аэропортов мира на 2023 год от Международного совета аэропортов (ACI), основаный на данных, собранных из более чем 2600 аэропортов в более чем 180 странах и территориях по всему миру.

"Глобальные авиаперевозки в 2023 году в основном были обусловлены международным сегментом, чему способствовало несколько факторов. Среди них были ожидаемые выгоды от открытия Китая и растущая склонность к путешествиям, несмотря на макроэкономические условия", – отметил генеральный директор ACI World Луис Фелипе де Оливейра.

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В свежем рейтинге продолжают доминировать многолетние лидеры из США (пять американских аеропортов в десятке), в частности, Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта сохраняет свою позицию номер один. Однако также в десятки произошли заметные изменения – Международный аэропорт Дубая впервые поднялся на второе место, а Международный аэропорт Токио Ханэда взлетел с 16-го места в 2022 году на 5-е в 2023 году.

Основные показатели рейтинга

Предварительные данные показывают, что общее количество пассажиров в мире в 2023 году приблизится к 8,5 миллиардам, что демонстирует увеличение на 27,2% по сравнению с 2022 годом или восстановление на 93,8% по сравнению с результатами до пандемии (2019 год).

В то время как внутренний рынок вырос на 20,2% (или восстановление на 96,8% от уровня 2019 года), международный рынок восстановился на 36,5% (или 90,4% от уровня 2019 года).

В 10 крупнейших аэропортах, на которые приходится около 10% мирового трафика (806 миллионов пассажиров), наблюдался прирост на 19,8% по сравнению с 2022 годом или на 0,7% по сравнению с результатами 2019 года (801 миллион пассажиров в 2019 году).

10 самых загруженных аэропортов мира за 2023 год

1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (1 место за 2022 год).

2. Международный аэропорт Дубая (5).

3. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (2).

4. Лондон Хитроу (8).

5. Международный аэропорт Токио Ханэда (16).

6. Международный аэропорт Денвера (3).

7. Аэропорт Стамбула (7).

8. Международный аэропорт Лос-Анджелеса (6).

9. Международный аэропорт Чикаго О’Хара (4).

10. Международный аэропорт Индиры Ганди в Нью-Дели (9).

При этом больше всего международных пассажиров приняли аэропорты Дубая, Лондона, Амстердама, Парижа и Сингапура. Ни один аэропорт США в первую десятку не попал.

Как сообщал УНИАН, под конец 2023 года туризм в Европе практически вышел на допандемийные уровне. При этом аналитики прогнозируют дальнейших рост международных путешествий в 2024 году.

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