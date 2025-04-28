Сколько продлится конклав – неизвестно.

26 апреля 2025 года мир простился с Папой Римским Франциском, так что теперь в Ватикане начинается процесс выборов нового главы католической церкви.

В связи с этим Ватикан закрыл для посетителей одну из своих главных туристических достопримечательностей – Сикстинскую капеллу, где кардиналы соберутся на конклав, чтобы выбрать следующего Папу, пишет Associated Press.

Издание отмечает, что конклав начнется после того, как завершится девятидневный период траура по Папе Франциску, однако уже сейчас церкови начинает подготовительные работы к нему. Одна из ключевых задач – установка дымохода, где будут сжигаться бюллетени после голосования.

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Те посетители, которым удалось попасть в капеллу воскресенье, 27 апреля, стали настоящими счастливчиками, поскольку неизвестно, как долго продлится конклав и как долго жемчужина музеев Ватикана будет оставаться закрытой для посещения.

"Я думаю, нам очень повезло, что мы смогли оказаться последней группой посетителей, пришедших сегодня. Знаете, наша поездка была бы неполной, если бы мы не увидели это прекрасное место", – сказал турист из США Сумон Хан.

Согласно графику, установленному церковным законом, конклав может начаться только после девятидневного траура. Ожидается, что он начнется между 5 и 10 мая.

Тогда кардиналы торжественно войдут в Сикстинскую капеллу, чтобы принять участие в секретном процессе, который приведет к выбору следующего лидера католической церкви. Ожидается, что этот выбор определит, продолжит ли следующий понтифик реформы Франциска, уделяя особое внимание бедным и маргинализированным слоям населения, а также окружающей среде, или же они выберут понтифика, более близкого по стилю к консервативным предшественникам, таким как Бенедикт XVI, сосредоточенным на доктрине.

Сколько продлится конклав – неизвестно, однако все это время кардиналы будут изолированы от внешнего вмешательства. На протяжении веков избрание Папы занимало от нескольких часов, дней, недель до иногда даже лет.

Все это время мир будет ждать знака, что преемник Франциска был наконец выбран. Черный дым, идущий из трубы Сикстинской капеллы, будет означать, что они не достигли большинства в две трети голосов для нового Папы. Но когда он будет наконец выбран, поднимется белый дым и зазвонят колокола.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили, что из-за смерти Папы Римского и связанных с этим процедур и обрядов в итальянской столице в ближайшие недели будет действовать ряд ограничений, которые также повлияют на путешествия.

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