Туристы из Арабского залива уже оставили в Украине от 30 до 50 миллионов долларов.

С начала лета в Украину прибыло почти 30 тысяч туристов из Саудовской Аравии – это уже больше, чем за весь 2019 год.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Иностранцы приезжают в Украину в среднем на неделю, тратя около 3 тысяч долларов. Впрочем, такие путешественники еще и очень требовательны, в частности по обслуживанию в гостиницах.

В государственном агентстве развития туризма в Украине подтвердили, что для большинства украинских отелей Саудовская Аравия является "фактически рынком №1" в постковидный период.

"Мы начинаем возвращаться к объемам 2019 года гораздо быстрее, чем, например, европейские страны", – констатировала глава агентства Марьяна Олеськив.

Журналисты назвали несколько причин такого туристического "бума". В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал безвиз для стран Арабского залива. Месяц назад саудовский лоукост запустил прямые рейсы в Киев, а еще через три недели начал летать и во Львов.

Однако больше всего туристов привлекает природа, зелень и умеренный климат Украины. После +45 градусов в Саудовской Аравии для путешественников +33 в Киеве вполне комфортные.

Однако саудовцам не нравится почти отсутствие еды халяль в заведениях общественного питания, сетуют также на дороги и медицину.

Быстрее всего к новым путешественникам приспособились рестораны в Буковеле. Там даже меню на арабский перевели.

По предварительным подсчетам, туристы из Арабского залива уже оставили в Украине от 30 до 50 миллионов долларов. До конца сезона ожидают еще около 50 тысяч путешественников.

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Автор: Иван Бойко