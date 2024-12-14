Также это место имеет интересную историю, о которой можно узнать в специальном здании.

В Ирландии находится живописное село, в котором есть один из лучших пляжей страны. Речь идет о селе Данфанахи, которое расположено возле пляжа Тра Мор, который известен своими невероятными прибрежными видами, пишет Express.

На хельском языке Trá Mór означает "большой пляж", поэтому, скорее всего, во время визита в это место, вы сможете занять большую часть его огромной территории.

Известно, что пляж находится на полуострове Горн Хед в графстве Донегал, чтобы добраться до него, необходимо пойти пешком, ведь там нет дороги, которая бы вела вниз к пляжу. Однако прогулка к этому месту даст вам возможность исследовать природу по дороге, поэтому когда вы туда доберетесь, то не будете разочарованы.

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Один из туристов, посетивший Горн Хед, написал на сайте Tripadvisor:

"Мы случайно попали на эту потрясающую петлю случайно. Это поездка по очень узкой и извилистой дороге, не для слабонервных! Мы были вознаграждены потрясающими видами на скалы на Горн Хед. Эта местность совсем не разрекламирована и, по моему мнению, превосходит прекрасные скалы Лиги Слева. Парковка и т.д. была бы проблематичной, если бы она была занята, но когда мы были там, было очень тихо. Один из попутчиков сказал нам, что это отличное место для наблюдения за омелюхами".

В то же время если вам интересно узнать историю Данфанахи, стоит посетить рабочий дом - Центр наследия Голодомора в Донеголе. Этот рабочий дом является памятником истории, который благодаря местной общине является центром обучения и культуры как для жителей Данфанахи, так и для туристов.

"Сотрудники были очень приветливы и информативны. Выставка хорошо организована, а аудиоописания и артефакты дают захватывающее представление о том периоде через рассказ местной женщины", - написал посетитель на Tripadvisor.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, ранее эксперты по туризму назвали лучшее направление для путешествий по Италии в следующем году. Речь идет об итальянских Доломитовых Альпах, города которых поражают своей красотой.

Также туристы поделились блюдами, которые им навсегда понравились во время отдыха. После этого они пытаются найти эти блюда в своей стране, приготовить их дома или же еще раз посещают места, где эти блюда они попробовали.

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