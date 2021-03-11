По словам спасателей, таких длительных поисков одного человека на Закарпатье еще не было, однако никаких зацепок, которые могли бы указать на местонахождение мужчины, так и не обнаружили.

Закарпатские спасатели прекратили поиски туриста-лыжника из Киева, который потерялся в районе горы Гемба в ночь с 13 на 14 февраля.

Читайте такжеПотерянные. Почему зимние Карпаты ежегодно собирают "урожай" увечий и смертейОб этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области Наталья Батыр.

По словам пресс-секретаря Управления, решение о прекращении поисков туриста спасатели приняли 5 марта.

«По действующему законодательству активная поисково-спасательная фаза длится трое суток, в дальнейшем она продлевается до семи суток. После этого может продолжаться по решению руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Мы продолжали поиски», - уточнила Батыр.

По ее словам, спасатели продолжали искать мужчину почти месяц.

«Следов туриста не найдено, остатков одежды или снаряжения тоже, следов жизнедеятельности или других зацепок, которые бы нам дали возможность установить, что он продвигался по тому или иному маршруту, нет. Поэтому и было принято решение о прекращении поисков», - уточнила Батыр.

Пресс-секретарь также добавила, что таких длительных поисков одного человека на Закарпатье еще не было. К операции привлекли восемь горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины, в том числе второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины города Дрогобыч, лесников, волонтеров. Также территорию обследовали с воздуха с помощью вертолетов МИ-8 и SuperPuma специального авиационного отряда ГСЧС.

Турист из Киева потерялся в Карпатах: что известно

Двое туристов из Киева заблудились 13 февраля во время катания на лыжах на склоне горы Гемба - одной из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава, что на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области.

На следующий день поисковая группа ГСЧС нашла одного из них. Состояние его здоровья было удовлетворительное.

Ночью 16 февраля из-за опасности схода лавин спасательную операцию останавливали. Однако уже в шесть утра поиски возобновили.

Мужчину искали полсотни спасателей, привлекли даже вертолеты. Спасатели не теряли надежды найти мужчину живым.

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Автор: Наталия Петервари