Нью-Йорк с ценой 312 долларов в сутки за самый дешевый номер занял первое место в рейтинге.

Нью-Йорк (США), ранее названный самым дорогим городом мира в 2022 году, признан самым дорогим местом для аренды жилья в новогоднюю ночь.

Как пишет Breaking Travel News, в ходе исследования CheapHotels.org сравнивались цены на самые дешевые номера в отелях в 50 крупных городах мира за 3 ночи проживания с 30 декабря по 2 января. Учитывались только расположенные в центре отели с рейтингом не менее трех звезд и с в целом положительными отзывами гостей.

В итоге Нью-Йорк с ценой 312 долларов в сутки за самый дешевый номер занял первое место в рейтинге, за ним последовали Майами (США) с тарифом 297 долларов и Сидней (Австралия) с 295 долларами.

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Лондон (Великобритания) стал самым дорогим европейским городом со стоимостью 275 долларов за ночь, заняв 4-е место в общем зачете, а лидером списка азиатских направлений стало Токио (Япония), где туристам на Новый год придется потратить 232 доллара за ночь (7 место в рейтинге).

Как отмечают авторы исследования, по сравнению с кануном Нового года в 2021 году, когда на поездки по определенным направлениям все еще сильно влияли COVID-ограничения, тарифы в Токио в этом году поднялись более чем на 300%. Еще одним направлением, в котором наблюдается значительное увеличение цен, является Марракеш (Марокко), где цены выросли более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

Топ-10 городов мира с самыми дорогими ценами на отели в Новый год:

1. Нью-Йорк (США) – $312 за ночь.

2. Майами-Бич (США) – $297 за ночь.

3. Сидней (Австралия) – $295 за ночь.

4. Лондон (Великобритания) – $275 за ночь.

5. Нэшвилл (США) – $257 за ночь.

6. Эдинбург (Великобритания) – $234 за ночь.

7. Токио (Япония) – $232 за ночь,

8. Дубай (ОАЭ) – $230 за ночь,

9. Канкун (Мексика) – $217 за ночь.

​​​​​​​10. Венеция (Италия) – $214 за ночь.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты спрогнозировали, что в 2023 году резко вырастут цены на проживание в отелях по целому ряду популярных туристических направлений.

В Европе больше всего подорожают Париж, Стокгольм и Дублин. В США больше всего цены на проживание в отелях поднимутся в Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско. Также рост цен ждет Торонто, Сингапур, Сидней, Дубай, Тель-Авив, Йоханнесбург, Мехико, Сан-Паулу и Буэнос-Айрес.

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