Лучшим европейским городом для ценителей искусства признали Лондон.

Планируя отдых в городе, современные путешественники учитывают целый ряд факторов – и не малую роль среди них играет его художественное и культурное наследие.

В своем недавнем исследовании немецкая компания PosterXXL определила арт-столицу Европы на основе таких факторов, как концентрация художественных галерей, количество зданий, спроектированных известными архитекторами, количество современных художников, родившихся в городе, а также количество художественных школ и художественных фестивалей, пишет Condé Nast Traveler.

Возглавила рейтинг британская столица Лондон, который многие считают творческой столицей Европы – не зря же иностранные студенты приезжают в город, чтобы учиться в престижных арт-школах. И хотя Лондон – абсолютно недешевый город, вход во многие столичные музеи и галереи мирового класса здесь бесплатный, в том числе в Национальную портретную галерею, Национальную галерею, Сомерсет-Хаус и Тейт Модерн.

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За ним следуют еще две европейские столицы – Амстердам (Нидерланды) и Рим (Италия). Среди прочих в Амстердаме советуют посетить Государственный музей, где хранится самая обширная коллекция произведений искусства и артефактов в стране, а также Музей Ван Гога, постоянная коллекция которого насчитывает около 700 работ знаменитого художника. Тем временем, в Риме советуют обязательно посетить Национальный музей искусства 21-го века, где хранятся тысячи художественных работ.

Топ-10 городов Европы для ценителей искусства

1. Лондон (Англия, Великобритания).

2. Амстердам (Нидерланды).

3. Рим (Италия).

4. Эдинбург (Шотландия, Великобритания).

5. Осло (Норвегия).

6. Берлин (Германия).

7. Милан (Италия).

8. Хельсинки (Финляндия).

9. Лион (Франция).

10. Париж (Франция).

Как сообщал УНИАН, ранее британская газета The Times составила список из 25 европейских городов, которые лучше всего подходят для туристов, желающих объединить пляжный отдых с экскурсиями и посиделками в барах.

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