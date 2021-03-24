Пограничники рассказали, кого будут пускать в Украину без тестирования на COVID-19.

Украина будет делать исключения и не станет требовать от отдельных категорий людей ПЦР-тесты на COVID-19 для въезда в страну.

В частности, это будет касаться беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий, заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Громадского радио».

«Эта норма (обязательное наличие ПЦР-теста на коронавирус – УНИАН) не касается иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, людей, которые нуждаются в убежище, людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине», — рассказал Демченко.

Читайте также Европейские каникулы 2021: куда смогут путешествовать украинцы Новые условия въезда в Украину: что известно

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Катерина Комолова