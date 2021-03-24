Украина будет делать исключения и не станет требовать от отдельных категорий людей ПЦР-тесты на COVID-19 для въезда в страну.
В частности, это будет касаться беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий, заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Громадского радио».
«Эта норма (обязательное наличие ПЦР-теста на коронавирус – УНИАН) не касается иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, людей, которые нуждаются в убежище, людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине», — рассказал Демченко.
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- Кабинет Министров ввел более жесткие правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.
- В случае его отсутствия или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию/карантин.
- За поддельную справку о коронавирусе, предъявленную при пересечении границы, против лица могут открыть уголовное дело.
- В Украине за минувшие сутки, 23 марта, выявили 14 174 случаев COVID-19. Также 7 386 человек выздоровели, а 342 — умерли от осложнений заболевания. Кроме того, вчера госпитализировали 5 438 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.
- Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что сейчас в Украине ситуация с СOVID-19 «близка к критической», до пика третьей волны осталось несколько недель.
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