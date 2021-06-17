На этой неделе в большинстве регионов Индии также заработают магазины и рестораны.

Одна из самых известных туристических локаций Индии - храмовый комплекс Тадж-Махал - вновь открыт для туристов.

Как говорится в сюжете ТСН, это происходит из-за уменьшения количества инфицированных коронавирусом, в результате чего индийские власти решили ослабить карантин.

Пропускать во дворец будут только 650 посетителей в день. На входе всем будут измерять температуру. Полиция будет следить, чтобы туристы носили маски и соблюдали дистанцию.

Напомним, Тадж-Махал закрыли в апреле из-за бешеного всплеска заболеваемости в стране. Теперь количество инфицированных снизились чуть ли не в 7 раз, а в Агре, где расположен дворец - аж в 70 раз.

На этой неделе в большинстве регионов Индии также заработают магазины и рестораны.

Интересные факты о Тадж-Махале

Тадж-Махал, что букавально означает «Корона дворцов», - это мавзолей-мечеть в Агре, Индия, на берегу реки Джамна. Построен в середине 17 века по приказу потомка Тамерлана, падишаха империи Бабуридов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан, отмечает Wikipedia.

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На строительство комплекса было приглашено более 22 тысяч мастеров со всех концов империи, а также мастера из Средней Азии, Персии и Ближнего Востока. Строительство гробницы и платформы заняло примерно двенадцать лет. Остальные части комплекса строились еще десять лет, и завершались последовательно: минареты, мечеть, джаваб, Большие ворота.

Стены Тадж-Махала выложены из полированного полупрозрачного мрамора с инкрустацией из самоцветов: бирюза, агат, малахит, сердолик и другие. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь - серебристым. Тадж-Махал постепенно теряет первоначальный цвет из-за смога и других посторонних факторов, превращаясь из мраморно-белого в грязно-желтый.

Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается жемчужиной мусульманского искусства в Индии и одним из всеми признанных шедевров всемирного наследия.

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Автор: Марина Григоренко