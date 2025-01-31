Вы точно слышали о Музее Гуггенхайма в Бильбао.

Испания - богатая на старинную архитектуру и живописные пейзажи страна. Обычно туристы выбирают Мадрид или Барселону, однако есть более спокойный, но не менее красивый город.

Как пишет Express, влюбленным, которые собираются в спокойное романтическое путешествие, стоит выбрать Бильбао. В 2024 году компания Resonance Consultancy внесла Бильбао в список лучших городов мира, назвав его одним из самых пешеходных городов Европы.

Там, как и в других городах Испании, хватает вкусной еды и местных деликатесов. Например, в местных заведениях можно попробовать txuletas (особый стейк) или kokotxas (вкусное рыбное рагу).

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Бильбао славится своим индустриальным наследием и знаковыми культурными центрами, поэтому обязательно посетите Музей Гуггенхайма, а затем - отправляйтесь исследовать невероятные пляжи Страны Басков.

Одним из самых красивых считается Playa De Azkorri, расположенный под скалами Uribe-Kosta. До него очень легко добраться на машине, а главное - там можно найти душевые кабины, туалеты и места для пикников, где можно проводить время после купания.

Путешествия в Испанию

Напомним, что в последнее время жители популярных среди туристов городов все чаще выступают против чрезмерного туризма. Испанцы жалуются на недостаток воды, высокие цены на жилье и беспорядок.

Из-за этого было принято решение ужесточить правила регистрации туристов в отелях - отныне местные власти получают от владельцев большое количество личной информации путешественников.

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