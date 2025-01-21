Документ распространяется на детей, рожденных после 30 дней с момента принятия мер.

Дональд Трамп в первый день на посту поручил правительственным агентствам США больше не выдавать документы о гражданстве детям, рожденным в Соединенных Штатах от родителей, которые не имеют законного статуса, пишут The Washington Post и CNN.

Указ Трампа запрещает федеральным агентствам выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданину США, говорится в информационном бюллетене, который появился в распоряжении CNN.

Документ распространяется на детей, рожденных после 30 дней с момента принятия мер. Он применяется в случаях, когда родители находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать находится в США временно, например по визе, а отец не является гражданином Соединенных Штатов.

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Как отмечают СМИ, это постановление опирается на фразу "подпадает под юрисдикцию США", содержащуюся в 14-й поправке. В то же время некоторые сторонники жесткой иммиграционной политики утверждают, что дети иммигрантов без документов не подпадают под "юрисдикцию" США и не должны считаться гражданами в соответствии с Конституцией.

До этого в США действовала 14-я поправка Конституции, ратифицированная в 1868 году, гарантирующая гражданство всем, кто родился на территории Соединенных Штатов.

Дональд Трамп - новости

Трамп сделал свои первые заявления о войне в Украине. Он сказал, что хочет завершить войну в Украине как можно быстрее и заявил, что "война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться".

По словам Трампа, диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Зато президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.

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