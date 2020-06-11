Авиакомпании могут отложить восстановление сообщения с Евросоюзом – посол

Похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не ранее конца июня.

Авиакомпании могут отложить восстановление регулярных авиарейсов из Украины в ЕС до конца июня.

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Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не ранее конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать", - отметил он.

Александр Щерба добавил, что правила въезда для украинцев в Австрии автомобильным путем остаются без изменений: могут въезжать граждане Украины, которые имеют на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединение семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Austrian Airlines планировала возобновить регулярные рейсы в Киев с 22-23 июня.

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