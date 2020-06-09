Австрия введет запрет на авиабилеты, дешевле 40 евро

Кроме того, австрийские власти рассматривают возможность запрета на перелеты продолжительностью до трех часов.

Правительство Австрии намерено запретить авиаперевозчикам продавать билеты по ценам ниже 40 евро.

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Об этом заявила австрийский министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леонора Гевесслер, сообщает "Немецкая волна".

"Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов", - подчеркнула Гевесслер.

В стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы.

В дополнение к запретам на дешевые билеты пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро за перелеты на расстояние, не превышающее 350 км.

Кроме того, австрийские власти рассматривают возможность запрета на перелеты продолжительностью до трех часов, при наличии более быстрой альтернативы на железной дороге.

Эти меры направлены на борьбу против "социального и природоохранного демпинга" со стороны авиакомпаний.

Как сообщал УНИАН, Австрия достигла соглашения с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией о полном открытии границ в июне.

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