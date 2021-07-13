Пассажирам обещают трансфер.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines перенаправит в Николаев ряд рейсов в связи с тем, что международный аэропорт "Одесса" с полуночи 15 июля более чем на сутки не будет принимать самолеты в связи с открытием новой взлетной полосы.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Отправление и прибытие регулярных и чартерных рейсов SkyUp, запланированных в аэропорту "Одесса" в период с 00:00 15 июля по 12:00 16 июля, будет осуществляться в Николаевском международном аэропорту. Для пассажиров будут организованы трансферы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно NOTAM A2243/21 в течение 36 часов 15-16 июля аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять авиарейсы в связи с подготовкой к эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.

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Всего шесть рейсов SkyUp приходятся на период приостановления работы аэропорта и будут перенаправлены в Николаев: PQ 7480 Шарм-эль-Шейх – Одесса, PQ 0427 Одесса – Батуми, PQ 0428 Батуми – Одесса, PQ 0447 Одесса – Тбилиси, PQ 0448 Тбилиси – Одесса, PQ 4541 Одесса – Шарм-эль-Шейх.

В компании утверждают, что пассажиры перечисленных рейсов смогут воспользоваться специально организованным трансфером. Об изменениях их дополнительно проинформируют через смс-сообщения и электронные письма.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт "Одесса" из-за ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) закроется более чем на сутки – с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля. Официальное открытие новой ВПП состоится 16 июля.

Новая взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 км, ширину – 45 метров с обочинами.

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Автор: Лариса Козовая