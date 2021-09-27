Ко Дню туризма 27 сентября акционные предложения туристам предлагают авиакомпании, страховые компании, туристические магазины, турфирмы и другие.

Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Международный день туризма и по случаю праздника путешественники даже могут получить скидки на определенные туристические услуги.

Чаще всего акции ко Дню туризма проводят авиакомпании. Так, например, крупнейший авиаперевозчик Украины МАУ объявил скидки до -20% на авиабилеты, которые можно будет приобрести с 27 по 30 сентября 2021 года.

Путешествия по акционным билетам можно будет провести в период с 18 октября до 17 декабря 2021 года, а миниальный период такой поездки должен составлять 3 дня. Акция не действует 22-25 октября 2021 года (отправление) и 30 октября – 1 ноября 2021 года (возвращение).

Также быструю распродажу на 27-28 сентября 2021 года объявил венгерский лоукостер Wizz Air. Авиакомпания предлагает туристам провести путешествие по акционной цене до 26 марта 2022 года. Правда, скидка 20% распространяется только на отдельные рейсы.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)Кроме того, большая осенняя распродажа продолжается у ирландского лоукостера Ryanair. Билеты по цене от 19,99 евро можно приобрести до 7 октября 2021 года, а путешествия по ним должны быть совершены в октябре-ноябре этого года.

Конечно, это далеко не все авиакомпании, которые предлагают скидки на День туризма. Поэтому если хотите сэкономить, советуем вам заглянуть на сайт своего любимого перевозчика – возможно, и там есть скидки.

Более того, скидки ко Дню туризма нередко предлагают страховые компании, туристические магазины, турфирмы и тому подобное. Главное, не полениться их немного поискать.

Как сообщал УНИАН, по результатам исследований от одного из украинских туроператоров, летом 2021 года украинцы путешествовали активнее, чем до пандемии даже несмотря на то, что на данный момент открылись далеко не все популярные маршруты.

Автор: Марина Григоренко