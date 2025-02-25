Возглавила рейтинг хорватская столица Загреб.

Туристические эксперты много пишут о местах, куда можно отправиться в романтическое путешествие паре влюбленных. Однако что делать тем, кому только что разбили сердце? Вряд ли поездка в Париж или в Венецию, куда съезжаются парочки со всего мира, будет удачным выбором для тех, кто только что кто остался без партнера.

Именно для таких туристов портал Europe's Best Destinations составил список из десяти лучших мест Европы, куда можно отправиться, чтобы вылечить свое разбитое сердце.

"Разбитое сердце может стать одним из самых сложных испытаний в жизни, но путешествие в правильное место может предложить утешение, исцеление и возможность заново открыть себя. Европа с ее разнообразными ландшафтами и богатым культурным наследием предлагает бесчисленное множество мест, где красота вашего окружения может помочь вам двигаться дальше", – пишут эксперты издания.

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Возглавила рейтинг хорватская столица Загреб – город, где история и современность переплетаются, предлагая комфортную среду для тех, кто хочет залечить разбитое сердце. Очаровательные улицы города с австро-венгерской архитектурой приглашают туристов на неспешные прогулки, которые могут быть наполнены как размышлениями, так и воодушевлением.

Второе место в списке заняла австрийская столица Вена, где гостей ждет элегантность вне времени и целительная сила музыки, а третья строчка досталась городу Порту в Португалии, где сердце способны исцелить живописные виды и душевная музыка.

10 лучших направлений Европы для исцеления разбитого сердца

Загреб, Хорватия Вена, Австрия Порту, Португалия Таллинн, Эстония Дубровник, Хорватия Исландия Синтра, Португалия Будапешт, Венгрия Гент, Бельгия Сплит, Хорватия

Как сообщал УНИАН, ранее Швейцарию признали лучшей страной мира для женщин, путешествующих в одиночку.

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