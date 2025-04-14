Над городом возвышается монументальная скала высотой 270 метров, известная финикийцам как мыс Геркулеса.

Чефалу - красивый небольшой приморский город, один из самых красивых в Италии и очень любимый местными жителями. Он находится на Тирренском побережье Сицилии в 70 километрах к востоку от города Палермо и имеет население 14 000 человек.

Как пишет Daily Express, это одна из главных туристических достопримечательностей региона. Несмотря на свои размеры, каждый год он привлекает миллионы туристов со всех уголков Сицилии, а также со всей Италии и Европы.

В Чефалу находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО: арабо-норманнский Палермо и соборные церкви Чефалу и Монреале - девять религиозных и гражданских сооружений, датируемых 12 веком. Над городом возвышается монументальная скала высотой 270 метров, известная финикийцам как мыс Геркулеса. На ней стоит храм Дианы, мегалитическое сооружение, связанное с культом воды, на что указывает близлежащая цистерна, датируемая IX веком до н. э.

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Отмечается, что недалеко от центра города есть красивая освещенная тропа, которая идет вдоль скал, прекрасное место, чтобы расслабиться и полюбоваться закатом.

Пляжи города являются одними из самых популярных на побережье Сицилии. Городская улица выходит на исторические здания старого порта, Кальдура - тихая бухта, покрытая галькой, а Сант-Амброджо - большая песчаная набережная.

По данным The Thinking Traveller, Чефалу предлагает "многое", включая песчаные пляжи, средневековые улочки, окруженные всевозможными магазинами, и отличные рестораны, где подают свежую рыбу.

Интересно, что деликатесом этого региона является паста а тайану - паста с мясом, жареными баклажанами, кедровыми орешками, изюмом и сыром пекорино, уложенная слоями в большой глиняный горшок.

Блюда Чефалу также отражают местные постройки: например, карне мурата, напоминающее нормандскую крепость, выложенное слоями из мяса, лука и картофеля и украшенное свежим базиликом, орегано и перцем.

Новости туризма

В то время как множество туристов едут в самые известные места Италии, этот очаровательный регион остается тщательно охраняемой тайной и окном в увлекательное прошлое южноевропейской страны.

От древних пещерных жилищ до средневековых деревень, застывших во времени, путешественники, ищущие что-то действительно необычное, могут найти это в Базиликате - и все это вдали от толпы.

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