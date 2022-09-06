Эти три страны уже выполнили все требования, чтобы стать полноправными членами Шенгенской зоны.

Председательствующая в Совете Европейского союза Чехия пригласила министров внутренних дел Болгарии, Румыни и Хорватии посетить 13 сентября 2022 года Прагу для решения вопроса о присоединении трех балканских стран к Шенгенской зоне.

Такое заявление подтвердил член парламента Румынии Рареш Богдан, сообщает SchengenVisaInfo.com.

"Заместитель премьер-министра Чехии Вит Ракушан, также министр внутренних дел, заявил несколько минут назад в комитете LIBE (Гражданские свободы, правосудие и внутренние дела Европарламента), что одной из целей председательства Чехии в ЕС является ускорение процедуры присоединения Румынии, Болгарии и Хорватии", – отметил Рареш Богдан в сообщении на своей странице в Facebook.

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Также он подчеркнул, что присоединение страны к Шенгенской зоне среди прочих поддерживает Германия.

В частности, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает присоединение Болгарии, Хорватии и Румынии к Шенгенской зоне, добавив, что эти три страны выполнили все требования, чтобы стать полноправными членами Шенгенской зоны, предложив ЕС закрыть этот вопрос.

Отметим, Шенгенская зона – самая большая зона свободных путешествий в мире, на данный момент включающая в себя 22 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения), а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

5 стран ЕС пока не входят в Шенгенскую зону – Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр, которые подали заявки на присоединение к шенгену, а также Ирландия, которая пока не выразила такого намерения.

В то же время, на данный момент граждане Украины имеют право посещать по безвизу с ЕС все вышеупомянутые страны: как входящие в Шенгенскую зону, так и не входящие, а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2022 года главы дипломатий стран Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам. Окончательно решение по этому вопросу может быть принято представителями стран Европейского Союза 7 сентября.