Реформа Шенгенской зоны должна усилить ее политическое управление наподобие того, как в еврозоне руководят экономической политикой.

Во Франции заявили, что страны Европейского союза договорились контролировать Шенгенскую зону путем регулярных встреч на уровне министров, усиливая политическое управление этой зоной наподобие того, как собрание еврозоны управляют экономической политикой.

На встрече министры юстиции и внутренних дел Евросоюза согласились с другим предложением Франции, которое заключается в поэтапном подходе к реформированию правил ЕС о предоставлении убежища, которое давно остановилось из-за разногласий между странами-членами, пишет Reuters.

Выступая накануне перед министрами президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что то, что он назвал "Шенгенским советом", будет оценивать, как работает эта зона, а также принимать совместные решения и способствовать координации во время кризиса.

"Этот Совет может стать лицом сильной, заботящейся о защите Европы, которой комфортно контролировать свои границы и, следовательно, свою судьбу", - сказал Макрон.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманини, первое заседание совета состоится 3 марта во время следующей встречи министров юстиции и внутренних дел стран ЕС.

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Шенгенская зона: что известно

В Шенгенскую зону входит 26 европейских государств. Пограничный контроль в странах Шенгенской зоны осуществляется при въезде и выезде из зоны, а на внутренних границах контроль не осуществляется.

В Шенгенскую зону официально входят также четыре страны, которые не являются членами Евросоюза: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Также неофициально в Шенген входят три европейских микрогосударства, которые также не являются членами ЕС: Монако, Сан-Марино и Ватикан. Кроме того, со стороны еще одной страны Андорры отсутствует внутренний пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз планирует реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне для борьбы с наплывом мигрантов, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она убеждена, что Минск "буквально толкнул людей к европейским границам".

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