Запрет распространится на отели в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке.

Испанская сеть отелей RIU перестала принимать новых клиентов из Российской Федерации.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Запрет распространился на отели в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке с 13 апреля.

При этом ранее подтвержденные бронирования сохранятся, и россияне смогут отправиться на отдых в сети отелей, а вот новые бронирования принимать не будут.

В Ассоциации заявили, что сеть отелей пока официально не прокомментировала свое решение. Компания также приостановила работу своего сайта для российских пользователей.

По данным российских туроператоров, сеть RIU была одной из самых популярных среди российских туристов.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ) проанализировало, какие возможности заграничного отдыха доступны россиянам и какие компании из сферы туризма до сих пор работают на российском рынке.

Напомним, после начала российской военной агрессии против Украины, Евросоюз объявил о закрытии воздушного пространства для надлежащих России, зарегистрированных в РФ и подконтрольных ей самолет. Одновременно практически все европейские авиакомпании приостановили выполнение авиарейсов из России в Европу.

Постепенно о прекращении рейсов в Россию заявили и ряд азиатских национальных авиаперевозчиков, в среде которых национальная авиакомпания SriLankan Airlines, южнокорейская Korean Air, вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines и индийская авиакомпания Air India.