В Ривном состоялся фестиваль древних лодок (фото, видео)

Проливной дождь не помешал празднику

12 июля в Ривном состоялся фестиваль древних лодок с участием представителей из нескольких городов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль проходил на Басивкутском водоеме вблизи парка исторической реконструкции Оствица, который по планам неравнодушных горожан должен вскоре стать новым туристическим объектом областного центра. На фестивале были представлены копии семи лодок времен викингов и древних славян, изготовленные умельцами Ривного, Черновцов и города Олевск Житомирской области.

Заместитель городского главы Ривного Галина Кульчинская на своей странице в Facebook отметила: "Несмотря на проливной дождь зрелище, скажу я вам, действительно феерическое! И особый шарм ему придавали историческая одежда, оружие и доспехи, которые были у участников фестиваля. Надеемся, что в следующем году фестиваль древних лодок в Ровном соберет участников со всего мира".

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По словам организаторов действия, к участию приглашались команды из Польши, но из-за карантинных ограничений приехать в Ривно они не смогли.

Погодные условия (проливной дождь) не позволили полностью выполнить запланированную программу фестиваля, но зрители (фестиваль транслировался в он-лайн режиме) смогли увидеть гонки лодок. В них победила команда на копии ладьи викингов «Гунгнири».

В рамках фестиваля была проведена реконструкция боев времен средневековья. Участники мероприятия получили возможность попробовать еду тех времен.

По мнению участников фестиваля, Ривно в силу своего географического положения и при условии развития соответствующей инфраструктуры, имеет хорошие шансы на проведение подобных мероприятий Всеукраинского масштаба в будущем. Кроме того, в парке исторической реконструкции здесь уже создано несколько локаций, которые должны заинтересовать туристов.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2020 года Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Также Кабмин ужесточил карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля по 24 апреля было запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; нахождения в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

12 июля 2020 года Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата приняли решение не проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси 28 июля.

Также 12 июля 2020 года стало известно, что в этом году Сорочинская ярмарка, которая проходит ежегодно в августе в Полтавской области, могут отменить из-за пандемии коронавирус.

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