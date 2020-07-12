Из-за коронавируса могут отменить Сорочинскую ярмарку

Проведение ярмарки было запланировано на август.

В этом году Сорочинскую ярмарку, которая проходит ежегодно в августе в Полтавской области, могут отменить из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение высказал первый заместитель главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, сообщает Полтавская ОГА.

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«Не могу сказать — будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии. Мое личное видение — проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона», — отметил он.

Лунин подчеркнул, что в Полтавской области нет внутриобластного распространения инфекции, а на ярмарку приедут люди из других регионов, поэтому есть определенные риски.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2020 года Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Также Кабмин усилил карантинные мероприятия.

Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля было запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

12 июля 2020 года Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата приняли решение не проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси 28 июля.

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