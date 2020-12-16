В 2020 году из-за пандемии программа продвижения украинского туристического потенциала осталась без финансирования.

В Государственном бюджете Украины, который Верховная Рада приняла 15 декабря, предусмотрено более 100 миллионов гривень на раскрытие туристического потенциала Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив.

"Бюджет 2021 принят! На раскрытие туристического потенциала предусмотрено 100 млн грн. Работаем дальше", - сообщила она.

Отметим, что изначально в проекте госбюджета-2021 закладывалась сумма более 200 млн грн на развитие туризма, однако в связи с пандемией коронавируса ее сократили вдвое.

Как уточнила туристический эксперт, экс-глава подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности Комитета Верховной Рады прошлого созыва Анна Романова в своем Facebook, предварительно точная сумма выделенных на туризм средств составляет 109,6 млн грн.

"Да, не столько, как хотелось бы, но достаточно для воплощения многих программ. И да, это рекордная сумма за последние 10 лет существования исполнительных органов в туризме", - отметила Романова.

В частности, она напомнила, что в 2016 году на эти нужды было выделено 31 млн грн, из которых департамент смог использовать всего 14 млн грн, в последующие годы Минфин заложил меньше именно из-за того, что деньги не использовали в полном объеме. В 2019 году было предоставлено 17 млн грн, из которых департамент туризма использовал лишь 6 млн грн.

Напомним, в 2020 году на развитие туристического поменциала Украины сначала выделили рекордные 240 млн грн, однако из-за пандемии COVID-19 во время секвестра бюджета все эти деньги у ДАРТ забрали.

Развитие туризма в Украине

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Автор: Марина Григоренко