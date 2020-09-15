Из них 200 млн грн должно быть направлено на программу «Раскрытие туристического потенциала Украины».

В проекте государственного бюджета на 2021 год, поданном Кабмином в Верховную Раду 14 сентября, предусмотрено 209,5 миллионов гривень на развитие туризма.

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Об этом сообщается на Facebook-странице Travel Press Club.

Отмечается, что из них 200 млн грн должно быть направлено на программу «Раскрытие туристического потенциала Украины».

«Этих средств должно быть достаточно, чтобы создать наконец качественный национальный туристический портал, проводить пресс- и инфо-туры, отснять яркие видеоролики об Украине, провести научные исследования туристических потоков, а также поддержать креативные проекты по развитию туризма в регионах. К сожалению, под бюджетное финансирование не попала программа поддержки мобильности молодежи, на которую в прошлом году выделялось 500 млн грн. Но бюджет еще будет дорабатываться, поэтому шансы и здесь еще есть», - говорится в сообщении.

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Автор: Марина Григоренко