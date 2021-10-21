Приложение будет самостоятельно деактивироваться, а информацию об отсутствии теста на коронавирус автоматически получат правоохранители.

Мобильное приложение "Дома" обновилось. При пересечении государственной границы вакцинированные граждане должны установить приложение, но оно больше не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующие изменения в постановлении №1236 утверждены правительством.

Так, согласно обновленному тексту документа, украинцы, которые возвращаются из-за границы, и иностранцы, которые прибывают в Украину и не имеют свидетельства или сертификата о вакцинации, обязаны показать сотруднику пограничной службы активированное приложение "Дома". Иначе - граждан Украины будут отправлять на 14-дневную обсервацию, а иностранцам будут отказывать во въезде на территорию Украины.

Для регистрации в приложении "Дома" или на официальном портале нужно указать следующие данные:

Фамилия, имя, отчество лица (при наличии);

Серия и/или номер паспорта;

Определенное лицом место самоизоляции;

Средства связи (номер телефона).

Как отмечается, в течение 72 часов к вышеуказанным данным в приложение должен подтянуться результат ПЦР или теста на антиген, сделанного в верифицированных Минздравом лабораториях Украины. Если любой из тестов покажет отрицательный результат, приложение "Дома" можно удалять. В случае же положительного результата стоит действовать по разработанным рекомендациям - позвонить своему семейному врачу.

Читайте такжеЕще одна экзотическая страна открылась для привитых от коронавирусаВ то же время, если лицо по каким-либо причинам не сдало тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматизировано передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку по пребыванию в месте самоизоляции.

Указанные изменения вступают в силу с момента официальной публикации постановления.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из-за антивакцинаторов Евросоюз может исключить Украину из "зеленого списка". Об этом заявил глава МИД.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко